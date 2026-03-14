Vergleich Mercedes VLE gegen EQV: Was die neue V-Klasse besser kann als die alte?

Mit dem Mercedes VLE beginnt bei Mercedes-Benz eine neue Ära der Großraumlimousinen. Während die bisherige Mercedes V-Klasse im Herzen ein Nutzfahrzeug war, und der EQV nur eine elektrifizierte Variante davon, wurde der VLE von Grund auf als Elektrofahrzeug entwickelt. Neue Plattform, modernere Batteriearchitektur, deutlich höhere Reichweiten und ein stärker auf Luxus ausgerichteter Innenraum markieren einen gewaltigen Generationswechsel.
Wie stark sich das Konzept und die Technik innerhalb weniger Jahre weiterentwickelt haben – und in welchen Bereichen der neue VLE seinem Vorgänger überlegen ist, zeigt ein erster Vergleich.
Abmessungen und Radstände
Mit einer Länge von 5,31 Metern übertrifft der neue VLE den bisherigen Basis-EQV deutlich. Der ...