Vergleich Mercedes VLE gegen EQV: Was die neue V-Klasse besser kann als die alte?

Mit dem Mercedes VLE beginnt bei Mercedes-Benz eine neue Ära der Großraumlimousinen. Während die bisherige Mercedes V-Klasse im Herzen ein Nutzfahrzeug war, und der EQV nur eine elektrifizierte Variante davon, wurde der VLE von Grund auf als Elektrofahrzeug entwickelt. Neue Plattform, modernere Batteriearchitektur, deutlich höhere Reichweiten und ein stärker auf Luxus ausgerichteter Innenraum markieren einen gewaltigen Generationswechsel.