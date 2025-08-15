BMW M850i Edition M Heritage: Exklusives Finale mit legendären E31-Farben

Die zweite Generation der BMW 8er -Baureihe geht in den Ruhestand – und BMW feiert den Abschied mit einem besonderen Modell: der M850i Edition M Heritage. Präsentiert beim Concours d’Elegance in Pebble Beach, soll das auf 500 Exemplare limitierte Sondermodell das Erbe der legendären E31-Generation in die Gegenwart tragen.

Farben mit Geschichte

Die Heritage Edition bietet BMW in fünf Individual-Lackierungen an, die bereits in den 1990er-Jahren im Programm waren: Bright Red (Hellrot, Code 314), Mauritiusblau (287), Cosmosschwarz (303), Oxfordgrün (324) und Daytona Violet (283). Jede dieser Farben ist eine Hommage an die erste 8er-Generation und unterstreicht den klassischen Auftritt.

Exterieur-Highlights

Neben den markanten Farben erhält das Sondermodell ein Carbon-Dach mit dezenten M-Streifen, die BMW Shadow Line mit erweiterten Umfängen sowie 20 Zoll große Doppelspeichen-Leichtmetallräder im Bicolor-Design "895 M Orbit Grey".

Innenraum: Edler als Serie

Im Interieur setzt BMW auf reichlich Alcantara, das Armaturentafel und Türverkleidungen veredelt. Carbon-Interieur und Aluminium-Einstiegsleisten tragen exklusive Heritage-Schriftzüge. Ein weiteres Detail ist das geprägte M-Logo in den Kopfstützen.

Leistung ohne Änderungen

Unter der Haube bleibt alles beim Bewährten: Der 4,4-Liter-V8-Biturbo leistet 530 PS und schickt die Kraft über den xDrive-Allradantrieb an alle vier Räder.

BMW Die Carbon-Abdeckung des Mittelkonsolen-Fachs ist mit einem Editions-Logo versehen.



Exklusivität und Ausblick