BMW M850i Edition M Heritage: Exklusives Finale mit legendären E31-Farben

Die zweite Generation der BMW 8er -Baureihe geht in den Ruhestand – und BMW feiert den Abschied mit einem besonderen Modell: der M850i Edition M Heritage. Präsentiert beim Concours d’Elegance in Pebble Beach, soll das auf 500 Exemplare limitierte Sondermodell das Erbe der legendären E31-Generation in die Gegenwart tragen.
Farben mit Geschichte
Die Heritage Edition bietet BMW in fünf Individual-Lackierungen an, die bereits in den 1990er-Jahren im Programm waren: Bright Red (Hellrot, Code 314), Mauritiusblau (287), Cosmosschwarz (303), Oxfordgrün (324) und Daytona Violet (283). Jede dieser Farben ist eine Hommage an die erste 8er-Generation und unterstreicht den klassischen Auftritt.
Exterieur-Highlights
Neben den markanten Farben erhält das Sondermodell ein Carbon-Dach mit dezenten M-Streifen, die BMW Shadow Line mit erweiterten Umfängen sowie 20 Zoll große Doppelspeichen-Leichtmetallräder im Bicolor-Design "895 M Orbit Grey".
Innenraum: Edler als Serie
Im Interieur setzt BMW auf reichlich Alcantara, das Armaturentafel und Türverkleidungen veredelt. Carbon-Interieur und Aluminium-Einstiegsleisten tragen exklusive Heritage-Schriftzüge. Ein weiteres Detail ist das geprägte M-Logo in den Kopfstützen.
Leistung ohne Änderungen
Unter der Haube bleibt alles beim Bewährten: Der 4,4-Liter-V8-Biturbo leistet 530 PS und schickt die Kraft über den xDrive-Allradantrieb an alle vier Räder.
Exklusivität und Ausblick
Die Produktion startet im November 2025, die ersten Auslieferungen erfolgen im Frühjahr 2026. Preise für Deutschland stehen noch nicht fest. Klar ist: Mit nur 500 Exemplaren weltweit könnte die Heritage Edition schnell zum Sammlerstück wachsen.