GAZ-3105 Wolga: Vom KGB-Verfolger zur modernen Oberklasse

Die Geschichte der V8-Wolga beginnt in den 1960er-Jahren mit dem GAZ-23, einer Hochleistungsvariante des GAZ-M21. Ausgestattet mit einem 5,5-Liter-V8-Motor aus der Tschaika und einem Automatikgetriebe, war der GAZ-23 für sowjetische Verhältnisse revolutionär. Diese Fahrzeuge wurden speziell für den KGB und andere Sicherheitsorgane entwickelt, um Staatslimousinen zu begleiten und Observationen durchzuführen. Der Fokus lag auf Geschwindigkeit und Unauffälligkeit, was durch äußerlich seriennahe Karosserien erreicht wurde.

Technische Herausforderungen und Lösungen Der Einbau des schweren V8-Motors stellte die Ingenieure vor erhebliche Herausforderungen. Um die zusätzliche Leistung zu bewältigen, wurden Fahrwerke und Bremsen verstärkt. Zur Verbesserung der Gewichtsverteilung kamen teils Bleiplatten im Kofferraum zum Einsatz. Auch die Abgasanlagen wurden angepasst, um trotz der Leistung den Eindruck eines Serienfahrzeugs zu wahren. Diese technischen Kompromisse zeugen von der Ingenieurskunst und den pragmatischen Lösungen der damaligen Zeit.

Der GAZ-3105: Ein Wendepunkt Mit dem GAZ-3105 verließ GAZ das Konzept der getarnten Hochleistungsfahrzeuge. Diese Limousine, die 1992 auf dem Autosalon in Brüssel vorgestellt wurde, war ein klares Statement: Mit einer Länge von 5,05 Metern, einem modernen Design und einer umfangreichen Komfortausstattung positionierte sich der GAZ-3105 in der Oberklasse. Technisch setzte das Modell auf einen neu entwickelten 3,4-Liter-Aluminium-V8-Motor mit 170 PS, der eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h ermöglichte. Der permanente Allradantrieb und die Einzelradaufhängung rundum hoben das Fahrverhalten auf westliches Niveau.

Marktbedingungen und Scheitern Trotz seiner technischen Innovationen kam der GAZ-3105 zur falschen Zeit. Der politische und wirtschaftliche Umbruch nach dem Ende der Sowjetunion veränderte die Rahmenbedingungen drastisch. Wohlhabende russische Käufer orientierten sich zunehmend an westlichen Marken wie Mercedes-Benz und BMW, die in puncto Image und Technik überlegen waren. So blieb der GAZ-3105 eine Rarität: Zwischen 1992 und 1996 wurden lediglich 50 bis 100 Exemplare produziert, viele davon in Handarbeit.