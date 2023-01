Bremen Classic Motor Show 2023 Deutscher Saisonstart in Bremen

Vom 3. bis 5. Februar läutet die Bremen Classic Motorshow die Saison für klassische Autos und Motorräder ein. Im letzten Präsenzjahr 2020 kamen 45.000 Besucher, viele von ihnen traditionell aus Nordeuropa. Zu den Schwerpunkten 2023 zählt das von Motor Klassik mitpräsentierte Forum "Junge Klassiker", auf dem originale, vom TÜV Süd geprüfte Autos der späten 60er- bis frühen 90er-Jahre mit bis zu 100.000 Kilometern angeboten werden.

Weitere Höhepunkte: Die Sonderschau "Biedermann & Brandstifter" mit diversen Paarungen, das Motorrad-Spezial "Zweitakt oder Viertakt?" in Kooperation mit dem PS-Speicher Einbeck, die "Rote Liste der Allerweltsautos" mit Klassikern der 50er- bis 90er-Jahre sowie ein Extra mit Pick-ups der 50er- bis 80er-Jahre.

Öffnungszeiten: 3. bis 5. Februar 2023, 9 bis 18 Uhr

Anreise: Das Messegelände liegt hinter dem Hauptbahnhof und ist zu Fuß in drei Minuten erreichbar. An der Messe halten die Straßenbahnlinien 6 und 8 ("Blumenthalstraße") sowie die Buslinien 24 ("Blumenthalstraße"), 26 und 27 ("Messe-Zentrum"). Die Straßenbahnlinie 6 fährt vom Terminal 1 am Flughafen (Richtung: Universität) zur Messe.

Parken: auf der "Bürgerweide", kostet 10 Euro.

Tickets:

Tageskarte 18 Euro

Ermäßigt: 16 Euro (z.B. Schüler, Studenten, Gruppen ab zehn Personen)

Familienkarte: 38 Euro (zwei Erwachsene mit zwei Kindern von 12 bis 18 Jahren)

2-Tages-Ticket: 28 Euro

Weitere Infos: classicmotorshow.de.

Fazit

Nach zwei Jahren Präsenzpause beginnt 2023 für die nordische Oldtimer-Szene die Saison endlich wieder in den Messehallen. Sonderausstellungen und der Markt für junge Klassiker sowie die Verkaufsfläche im Parkhaus sind die Besonderheiten der Bremen Classic Motorshow.