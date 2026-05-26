Der Glas 1300 GT und sein Zahnriemen: Technik-Revolution der 60er

Der Zahnriemen im Glas 1300 GT war eine bahnbrechende Neuerung in der Automobilindustrie. Er diente dazu, die obenliegende Nockenwelle (OHC) des Vierzylindermotors anzutreiben. Im Gegensatz zu den damals üblichen Steuerketten bot der Zahnriemen zahlreiche Vorteile: Er war leichter, leiser und wartungsfreundlicher. Diese Eigenschaften trugen maßgeblich zur Laufruhe und Effizienz des Motors bei. Die Konstruktion mit fünf Kurbelwellenlagern sorgte zudem für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit des Antriebs.

Die Wahl eines Zahnriemens anstelle einer Kette oder Zahnrädern war zu jener Zeit ein mutiger Schritt. Der Riemen bestand aus einem verstärkten Gummimaterial mit eingebetteten Fasern, die ihn widerstandsfähig gegen Dehnung und Verschleiß machten. Dies ermöglichte präzise Steuerzeiten, was wiederum die Leistung des Motors optimierte. Mit einer Leistung von 75 PS bei 5.500/min konnte der Glas 1300 GT durchaus mit Konkurrenten wie dem Porsche 356 mithalten.

Vergleich mit zeitgenössischen Technologien In den frühen 1960er Jahren setzten viele Hersteller noch auf konventionellere Lösungen wie Steuerketten oder Zahnräder zur Nockenwellenansteuerung. Der Einsatz eines Zahnriemens stellte daher eine technische Revolution dar. Während Porsche beim Modell 356 auf Kettenantriebe setzte, bot der Zahnriemen des Glas-Motors eine leisere Alternative ohne Einbußen bei der Zuverlässigkeit.

Auch im Vergleich zu Alfa Romeo-Modellen jener Zeit zeigte sich der Vorteil des Zahnriemens: Die italienischen Sportwagen waren zwar für ihre Leistungsfähigkeit bekannt, jedoch oft weniger komfortabel in puncto Geräuschentwicklung und Wartungsaufwand. Der Glas-Motor kombinierte hingegen Drehfreude mit Alltagstauglichkeit – ein Merkmal, das ihn sowohl technisch als auch emotional attraktiv machte.

Vorteile für Alltagstauglichkeit und Wartung Ein weiterer Vorteil des Zahnriemens im Glas 1300 GT lag in seiner Wartungsfreundlichkeit. Während Steuerketten regelmäßig auf Spannung geprüft werden mussten und oft einen Austausch komplizierter Komponenten erforderten, konnte ein verschlissener Zahnriemen vergleichsweise einfach ersetzt werden. Dies reduzierte nicht nur die Betriebskosten, sondern erhöhte auch die Zuverlässigkeit des Fahrzeugs.

Darüber hinaus trug der Riemenantrieb zur Geräuschdämmung bei: Im Teillastbereich arbeitete der Motor nahezu geräuschlos – ein Komfortmerkmal, das insbesondere bei längeren Fahrten geschätzt wurde. Erst bei hohen Drehzahlen erzeugte das Ansauggeräusch eine gewisse Lautstärke, was jedoch eher als sportliches Feature wahrgenommen wurde.

Bedeutung für den deutschen Markt Für den deutschen Markt war diese technische Innovation ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. In einer Zeit, in der Fahrzeuge zunehmend leistungsfähiger wurden und gleichzeitig höhere Anforderungen an Komfort und Zuverlässigkeit gestellt wurden, konnte sich Glas mit dem Zahnriemen-Ventiltrieb von anderen Herstellern abheben.

Die Kombination aus fortschrittlicher Technik und italienischem Design machte den Glas 1300 GT zu einer attraktiven Alternative im Sportwagensegment unterhalb der Porsche-Preisklasse. Mit einem Preis von rund 10.000 DM bot er eine erschwingliche Option für Käufer, die Wert auf Innovation und Stil legten.

Der Einfluss auf spätere Entwicklungen Der Erfolg des Zahnriemens im Glas 1300 GT hatte auch langfristige Auswirkungen auf die Automobilindustrie. Viele Hersteller übernahmen diese Technologie in den folgenden Jahrzehnten und entwickelten sie weiter. Heute ist der Zahnriemen aus modernen Verbrennungsmotoren kaum mehr wegzudenken – ein Beweis für die Weitsicht der Ingenieure bei Hans Glas GmbH.