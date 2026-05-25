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Lamborghini Countach im Test von 1975: Schafft er 300 km/h?

Lamborghini Countach LP 400 im historischen Test
Schafft er 300 km/h?

Obwohl der Lamborghini Countach schon 1971 auf Genfer Salon Premiere feierte, erregt er auch heute noch Aufsehen. Wie er sich damals im Test schlug, lesen Sie im originalen Test aus auto motor und sport 15/1975.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.05.2026
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Lamborghini Countach
Foto: Hans Peter Seufert

Wenn ein Countach vorfährt und die Türen nach oben gleiten, klappen Kinnladen runter: Der nur gut ein Meter hohe Mittelmotor-Sportwagen landete 1971 wie eine kantige Untertasse auf dem Genfer Autosalon und beantwortete die Frage, ob Lamborghini nach dem Miura noch einmal etwas ähnlich Spektakuläres einfällt, mit einem selbstbewussten "Sì, certo".

Anders als beim Miura ist der 12-Zylinder-Mittelmotor nicht mehr quer, sondern längs eingebaut; das Kürzel LP in der Modellbezeichnung steht für "longitudinale posteriore" – längs positioniert. Bis 1978 baut Lamborghini den LP 400 mit vier Liter Hubraum und 375 PS. Dieses Urmodell tritt 1975 zum Test bei auto motor und sport an. 1978 folgt der 400S mit mehr Leistung und einigen Verbesserungen. Der 500S ...

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