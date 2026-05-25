Fiat Quattrolino Elektro-Mikrovan: Fiat holt den 600 Multipla zurück

Mit dem Quattrolino hat Fiat ein weiteres elektrisches Kleinstfahrzeug angedeutet, das künftig unterhalb klassischer Pkw-Baureihen positioniert wird. Das Modell tauchte am 21. Mai 2026 während der Präsentation der neuen Stellantis-Industriestrategie in einer Übersicht kommender Fiat-Fahrzeuge auf. Neben dem dort genannten Namen Quattrolino zeigte eine stilisierte Darstellung einen kompakten Mikrovan mit kurzer Front, großer Fensterfläche und auffallend hohem Aufbau. Die Form erinnert deutlich an den historischen Fiat 600 Multipla aus den 1950er-Jahren, dessen ungewöhnliches Raumkonzept bis heute als frühes Beispiel eines (ziemlich kleinen) Vans gilt.

Verwandtschaft mit dem Topolino Nach bisherigen Informationen dürfte der Quattrolino technisch eng mit dem Fiat Topolino verwandt sein. Dafür spricht nicht nur die gemeinsame Präsentation der beiden Fahrzeuge, sondern auch die erkennbare Größe und Proportion. Der Topolino basiert auf der Plattform der Stellantis-Leichtfahrzeuge Citroën Ami, Opel Rocks Electric und Fiat Topolino. Es handelt sich dabei um ein elektrisches Leichtkraftfahrzeug der Klasse L6e mit begrenzter Höchstgeschwindigkeit und kompakter Technik.

Der Quattrolino könnte dieses Konzept erweitern und stärker auf Alltagstauglichkeit ausgelegt sein. Während der Topolino als Zweisitzer konzipiert ist, deuten die gezeigten Proportionen auf vier Sitzplätze hin. Möglich erscheint ein Innenraum mit zwei schmalen Sitzreihen und deutlich besserer Kopffreiheit. Auch die hohe Dachlinie und die nahezu senkrechte Heckpartie sprechen für einen stärker nutzwertorientierten Ansatz. Die Fahrzeuglänge dürfte dennoch deutlich unter 3,50 Meter bleiben. Damit würde sich der Quattrolino weiterhin klar im Segment urbaner Kleinstfahrzeuge bewegen.

Fiat Das historische Vorbild ist der winzige Fiat 600 Multipla.

Offizielle technische Daten nennt Fiat bislang nicht. Sollte der Quattrolino tatsächlich große Teile der Topolino-Technik übernehmen, wäre ein Elektromotor mit rund 6 kW beziehungsweise 8 PS denkbar. Der aktuelle Topolino nutzt eine Lithium-Ionen-Batterie mit 5,5 kWh. Die Reichweite liegt bei rund 75 Kilometern. Aufgrund der größeren Karosserie und des höheren Gewichts erscheint beim Quattrolino jedoch eine stärkere Batterie wahrscheinlich. Denkbar wären Akkus im Bereich von sieben bis zehn Kilowattstunden sowie eine leicht erhöhte Motorleistung, um die zusätzliche Masse auszugleichen.

Technik noch offen Auch bei der Höchstgeschwindigkeit könnte Fiat differenzieren. Der Topolino ist in Europa auf 45 km/h begrenzt und kann in vielen Ländern bereits ab 15 Jahren gefahren werden. Für den Quattrolino wäre sowohl eine Einstufung als L6e-Fahrzeug als auch eine größere L7e-Variante möglich. Letztere würde höhere Geschwindigkeiten und mehr Leistung erlauben, allerdings auch strengere Zulassungsanforderungen mit sich bringen.

Fiat/Stellantis Links hinten in der Ecke versteckte Fiat den Quattrolino auf der Skizze künftiger Modelle. Der Name wurde dabei bereits genannt.

Hinweise auf den Produktionsstandort ergeben sich aus der bestehenden Stellantis-Struktur für elektrische Leichtfahrzeuge. Der Fiat Topolino wird gemeinsam mit dem Citroën Ami und dem Opel Rocks im marokkanischen Stellantis-Werk Kenitra gefertigt. Das Werk gilt innerhalb des Konzerns als zentrales Produktionszentrum für kostengünstige Elektrokleinstfahrzeuge. Daher liegt nahe, dass auch der Quattrolino dort gebaut werden könnte.