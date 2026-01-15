Mercedes-Benz 300 SL Gullwing: Die Geschichte hinter dem Exemplar

Dieses Fahrzeug, das 1956 erstmals ausgeliefert wurde, hat eine außergewöhnliche Geschichte, die es zu einem der begehrtesten Sammlerstücke macht. Mit einer Lackierung in DB 190 Graphitgrau und einem naturfarbenen Lederinterieur ist dieser 300 SL ein Paradebeispiel für zeitlose Schönheit und technische Perfektion. Doch was diesen Wagen wirklich einzigartig macht, ist seine Provenienz: Von seinem ersten Besitzer, dem Olympiaschützen Claude Foussier, bis hin zu seiner Rückkehr an die ursprüngliche Adresse in Paris, erzählt dieses Auto eine Geschichte, die Sammlerherzen höherschlagen lässt.

Der Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, der 1956 ausgeliefert wurde, ist ein technisches Meisterwerk. Ausgestattet mit einem NSL-Motor, der 20 PS mehr Leistung als die Standardversion bietet, und einem sportlich abgestimmten Fahrwerk, war dieses Fahrzeug seiner Zeit weit voraus. Die Rudge-Räder mit Zentralverschlüssen und die Hinterachsübersetzung von 3,42:1 unterstreichen den sportlichen Charakter des Wagens. Besonders bemerkenswert ist die Originalität des Fahrzeugs: Der Lack in DB 190 Graphitgrau und das naturfarbene Lederinterieur sind bis heute erhalten.

Außergewöhnliche Provenienz Dieses Fahrzeug wurde ursprünglich an Claude Foussier, einen Pariser Industriellen und Olympiaschützen, ausgeliefert. Foussier bestellte den Wagen mit allen damals verfügbaren Extras, darunter ein zweiteiliges Gepäckset und ein "Becker Le Mans"-Autoradio. Nach mehreren Besitzerwechseln kehrte der Wagen 2024 an seine ursprüngliche Adresse in Paris zurück. Diese außergewöhnliche Rückkehr macht die Geschichte des Fahrzeugs noch faszinierender.

Ein Gutachten des Spezialisten Klaus Kukuk bestätigt den außergewöhnlichen Originalzustand des Fahrzeugs. Alle Nummern, von der Karosserie bis zu den Schlüsseln, stimmen mit den Werkunterlagen überein. Der Wagen wurde nie restauriert und befindet sich in einem Zustand, der ihn für internationale Concours d'Elegance prädestiniert. Mit nur 34.000 Kilometern auf dem Tacho ist dieser 300 SL ein wahres Juwel.

Der Schätzpreis und die Bedeutung für Sammler Der Schätzpreis für dieses Fahrzeug liegt zwischen zwei und fünf Millionen Euro. Angesichts seiner Seltenheit, seines Zustands und seiner Geschichte ist dieser Preis gerechtfertigt. Für Sammler ist dieses Fahrzeug nicht nur ein Investment, sondern auch ein Stück Automobilgeschichte. Es repräsentiert die Perfektion und den Innovationsgeist, die Mercedes-Benz auszeichnen.

Die Versteigerung findet am 27. Januar 2026 während der Oldtimer-Messe Rétromobile in Paris statt. Das Fahrzeug wird im Hotel The Peninsula ausgestellt, wo es neben anderen automobilen Schätzen bewundert werden kann. Diese Auktion ist ein Highlight für Oldtimer-Enthusiasten und bietet die seltene Gelegenheit, ein Stück Geschichte zu erwerben.