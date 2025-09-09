Ferrari 365 GT4: Der Ferrari mit V12 und Understatement

Als Ferrari 1972 den 365 GT4 2+2 vorstellte, war die Modellbezeichnung Programm. "365" stand für den Hubraum pro Zylinder in Kubikzentimetern. "GT" für Gran Turismo. Und "4 2+2" für vier obenliegende Nockenwellen, zwei Sitze vorn und zwei Notsitze hinten. Doch hinter dieser Nomenklatur verbarg sich mehr als ein weiteres Coupé mit Zwölfzylinder. Der GT4 war Ferraris Versuch, sportliche Eleganz mit Langstreckentauglichkeit zu verbinden.

Colombo-V12: Der Klang der Siebziger Im Bug arbeitet der 4,4 Liter große Colombo-V12 – ein Motor, der auch den Daytona 365 GTB/4 antreibt. Mit 340 PS bei 6.200 U/min und sechs Weber-Doppelvergasern bietet der 60-Grad-V-Motor eine Mischung aus seidenweicher Laufkultur und sportlichem Temperament. Die Kraftübertragung übernimmt ein manuelles Fünfgang-Getriebe, das mit trockener Kupplung und Hinterachs-Differenzial verbunden ist. Es beschleunigt in unter sieben Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 245 km/h.

Technik für die große Tour Die Technik des GT4 zeigt: Ferrari konnte auch komfortabel. Die Einzelradaufhängung an Doppelquerlenkern, Scheibenbremsen rundum und eine aufwändige Achsgeometrie sorgten für stabiles Fahrverhalten auch bei hohen Geschwindigkeiten. Die Lenkung mit Servounterstützung, das weiche Fahrwerk und der vergleichsweise leise Innenraum richteten sich an Kunden, die nicht von der Rennstrecke kamen – sondern zur Côte d’Azur wollten.

Das Design? Ein Fall für Puristen. Leonardo Fioravanti zeichnete für Pininfarina eine Karosserie mit klaren Linien, großer Glasfläche und betonter Horizontale. Der Innenraum war für damalige Verhältnisse luxuriös: volllederne Sitze, Holzapplikationen, ein umfangreiches Armaturenbrett mit sieben Rundinstrumenten und eine Klimaautomatik als Sonderausstattung. Der Kofferraum? Überraschend tief. Die Rücksitze? Besser als ihr Ruf. In Summe war der GT4 ein echter 2+2 – also kein Notquartier, sondern ein alltagstaugliches Langstreckenfahrzeug.