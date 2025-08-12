Ferrari F40-Scheunenfund: Supercar im Heu entdeckt, jetzt Auktion

Die Scheune in Santa Paula, Kalifornien, sieht aus wie unzählige andere im Land: ein windschiefes Dach, verbeulte Milchkannen in der Ecke, Sonnenstrahlen, die sich wie dünne Fäden durch Ritzen im Holz ziehen. Doch inmitten von Kornsäcken und Werkzeugschränken liegt etwas, das hier niemand erwartet hätte – ein Ferrari F40, dessen roter Lack unter einer Schicht aus Staub und Zeit schimmert.

Gebaut 1991, gehört dieser Ferrari F40 zu den nur 213 US-Spezifikationen, mit Klimaanlage, Katalysator und Aluminiumtank – technische Kompromisse für den amerikanischen Markt, aber heute rare Sammlerstücke. Er reiste durch die Staaten, von der Sonne Südkaliforniens über die Hügel Pennsylvanias bis zu den weiten Ebenen Utahs, bevor er auf diesem Bauernhof seine Flügel anlegte.

Ein neuer Besitzer gesucht Jetzt wird er im Rahmen eines Insolvenzverfahrens von RM Sotheby’s unter den Hammer gebracht. Das Startgebot: 2,55 Millionen US-Dollar. Wer sofort zuschlagen will, muss 5 Millionen auf den Tisch legen. Mehr als der Marktpreis, doch Barn-Find-Mythen haben ihre eigene Währung: Geschichte.

Die Sitzbezüge sind noch straff, das Lenkrad vom Alter leicht speckig, der V8-Biturbo schläft – aber er schläft halt nur. Jeder Kratzer und jede Staubschicht ist ein Kapitel in der Biografie eines Autos, das nie zum Museumsstück degradiert wurde.