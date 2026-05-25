Formel 1: Fahrer-Noten GP Kanada: Der schwächste Pilot in Montreal hieß...

Bei einem Sprint-Grand-Prix ist es traditionell besonders schwer, ein perfektes Wochenende abzuliefern. Zwei Mal geht es in die Qualifikation. Zwei Mal stellen sich alle Piloten vor der Startampel auf. Wenn dann noch widrige Bedingungen wie in Montreal dazukommen, dann braucht es schon eine besondere Leistung für die Bestnote.

Die konnten wir dieses Mal nicht zücken. Irgendwo bauten alle Fahrer mal den ein oder andere Fehler ein oder leisteten sich kleinere Schwäche-Phasen. Für Sieger Kimi Antonelli gab es sogar nur die Note 8/10. Für den vierten Sieg brauchte er auch etwas Glück bzw. Pech des Teamkollegen.

Der schwächste Pilot im Feld hieß Valtteri Bottas. Der Finne kam Cadillac-Teamkollege Sergio Perez gar nicht hinterher. Im Rennen wurde er vier Runden hinter dem Sieger Letzter. Selbst das unterlegene Material kann dieses Ergebnis nicht erklären. Hier sind die Einzelkritiken aller 22 Piloten.

xpb Oscar Piastri zeigte, wie einfach es war, auf rutschigem Geläuf Fehler zu machen.

Andrea Kimi Antonelli – Note: 08/10

Der Russell-Ausfall servierte Antonelli den vierten Sieg auf dem Silbertablett. Im internen Quali-Duell hatte er zwei Mal das Nachsehen. Im Sprint rutschte ihm sogar Norris durch.

Lewis Hamilton – Note: 09/10

Hamilton kämpfte mit Mercedes und McLaren auf Augenhöhe. Nach der Enttäuschung im Sprint rang er im Rennen Verstappen nieder. Rang 2 war sein bestes Ergebnis für Ferrari.

Max Verstappen – Note: 09/10

Verstappen fühlte sich das ganze Wochenende nicht wohl im Auto. Trotzdem sprang am Ende das erste Podium des Jahres heraus. Nur ganz knapp verlor er das Duell gegen Hamilton.

Charles Leclerc – Note: 06/10

Leclerc sprach selbst von einem der schlechtesten Rennwochenenden seiner Karriere. Er stand mit Reifen und Bremsen auf Kriegsfuß. Der halbe Dreher im Rennen hatte keine Folgen.

Isack Hadjar – Note: 07/10

Nach dem Pleiten-Wochenende von Miami bewies Hadjar mit der Q2-Bestzeit, dass der Speed theoretisch wieder da war. Die beiden Strafen im Rennen dürfen aber nicht passieren.

Franco Colapinto – Note: 09/10

An die Rolle des Teamleaders muss sich Colapinto noch gewöhnen. Platz 6 war sein bestes Resultat für Alpine. Nach dem Rennen gab es ein verdientes Sonderlob von Flavio Briatore.

Liam Lawson – Note: 08/10

Lawson drohte ein ähnliches Schicksal wie Albon. Hier sorgte die Technik für einen verkorksten Freitag. Eine tolle Verteidigungsschlacht im Rennen gegen Gasly wurde mit Platz 7 belohnt.

Pierre Gasly – Note: 07/10

Gasly fand das ganze Montreal-Wochenende kein gutes Setup. Ausnahmsweise war der Franzose nur der zweitbeste Alpine-Pilot. Zu Platz 7 fehlten am Ende aber nur drei Zehntel.

Carlos Sainz – Note: 09/10

Sainz kommt immer besser in Fahrt. Im Sprint und im Rennen landete er in den Top Ten. Die falsche Reifenwahl am Start nahm er auf seine Kappe. Sonst wäre noch mehr drin gewesen.

Oliver Bearman – Note: 07/10

Erst im Rennen am Sonntag platzte der Knoten für Bearman. Ohne das Problem beim Boxenstopp hätte er wohl auch noch Sainz hinter sich gelassen. So gab es nur einen Punkt für P10.

Oscar Piastri – Note: 06/10

Piastris Highlight war das Überholmanöver gegen Hamilton im Sprint. Die Kollision mit Albon im Rennen ging auf seine Kappe. Gegen Norris sah der Australier meistens alt aus.

Nico Hülkenberg – Note: 08/10

An Hülkenbergs Leistung gibt es nicht viel zu bemängeln. Er gewann beide Quali-Duelle und startete jeweils von Platz 11. Die Intermediates zum Rennstart kosteten mögliche WM-Punkte.

Gabriel Bortoleto – Note: 07/10

Der Audi ist im Quali-Trimm stärker als im Rennen. Beide Piloten leiden unter der schlechten Fahrbarkeit. Bortoleto war in Montreal meistens einen kleinen Tick langsamer als Hülkenberg.

Esteban Ocon – Note: 06/10

Haas kämpfte das ganze Wochenende mit den Upgrade-Teilen und dem Setup. Im Rennen kamen für Ocon dann auch noch Bremsprobleme dazu. Den Speed von Bearman hatte er nicht.

Lance Stroll – Note: 07/10

Die Pace von Alonso konnte Stroll bei seinem Heimspiel nicht mitgehen. Platz 16 im Sprint und Platz 15 im Rennen nach Start aus der Boxengasse sind aber ordentliche Ergebnisse.

Valtteri Bottas – Note: 05/10

Bottas muss sich was einfallen lassen. Gegen Pérez kann man mal verlieren. In Montreal kam der Finne im Rennen aber überhaupt nicht hinterher. Die Ausrede: starkes Übersteuern.

Sergio Pérez – Note: 07/10

Der Intermediate-Poker ist für ein Hinterbänkler-Team wie Cadillac nachvollziehbar. Bis zum Aufhängungsbruch im Rennen hatte Pérez Teamkollege Bottas stets klar im Griff.

Lando Norris – Note: 9/10

Viel mehr ging nicht. Norris gewann beide Quali-Duelle gegen Piastri. Im Sprint schlug er sogar einen Mercedes. Ohne eigene Fehler lief dann im Rennen alles schief.

George Russell – Note: 09/10

Für Russell beendete ein Batterie-Problem ein starkes Wochenende mit zwei Pole-Positions und dem Sprint-Sieg. Gleich drei Verbremser in der Haarnadel sorgen für leichte Abzüge.

Fernando Alonso – Note: 09/10

Auch Alonso gehörte zu den Opfern der Technik. In seinem Fall sorgte ein Problem mit dem Sitz für den Ausfall im Rennen. Zuvor hatte er sich schon bis auf P12 nach vorne gekämpft.

Alexander Albon – Note: 06/10

Mit dem Murmeltier-Crash im Training begann für Albon ein Horror-Wochenende. Der Sprint wurde zur Test-Session. Im Rennen wurde er von Piastri aus der Bahn geschossen.

Arvid Lindblad – Note: 09/10