Oldtimer-Teilemarkt in Mannheim: Veterama wird 50

Seit 50 Jahren trifft sich die Oldtimer-Szene zur Veterama. Die Börse für Oldtimer-Teile ist damit selbst schon längst ein Klassiker im Terminkalender der Altblech-Szene. Was mit 30 Händlern begann, ist zu einem riesigen Marktplatz gewachsen: Für den 10. bis 12. Oktober 2025 rechnet der Veranstalter "mit über 4.000 Ausstellern aus ganz Europa" auf dem Mannheimer Maimarktgelände. Winfried A. Seidel und Walter Metz haben die Veterama 1975 gegründet. Familie Seidel organisiert bis heute die Börse, die nach eigenen Angaben "Europas größte und wichtigste Messe für klassische Mobilität" ist. Anders als bei klassischen Messen findet der größte Teil draußen statt: Die Veterama umfasst 260.000 Quadratmeter Freifläche und 15.000 Quadratmeter Hallenfläche.