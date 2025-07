Oldtimer und moderne Technik: So bleibt das H-Kennzeichen erhalten

Zu den häufigsten Modernisierungsmaßnahmen bei Oldtimern zählt die Nachrüstung von LED-Scheinwerfern, die im Hinblick auf die Sicherheit durchaus gerechtfertigt ist. Systeme wie die Osram Night Breaker LED Vintage H4 erzeugen bis zu 330 Prozent mehr Helligkeit als konventionelle Halogenlampen – bei einer warmweißen Farbtemperatur von rund 3.000 Kelvin. Damit nähert sich das Lichtbild klassischen Glühlampen an, ohne deren Energiehunger oder Hitzeentwicklung. Für den Erhalt des H-Kennzeichens entscheidend: Die Scheinwerferoptik bleibt unverändert, ebenso die äußere Form des Leuchtmittels. Genau das war lange Zeit das Hauptproblem bei LED-Retrofits. Jetzt steht eine wachsende Zahl von Fahrzeugen auf den offiziellen Freigabelisten.

Sicherheit zum Nachrüsten – was ist erlaubt?

Technisch anspruchsvoller, aber ebenfalls im Kommen, ist die Integration moderner Einparkhilfen. Rückfahrkameras im Kennzeichenträger sind oft einfach montierbar, die zugehörigen Displays lassen sich hinter dem Rückspiegel oder in herausnehmbaren Monitoren unterbringen. Laut ADAC und TÜV sind solche Umbauten zulässig, solange sie das historische Gesamtbild nicht dauerhaft verändern. Ein fester Monitor im Armaturenbrett wäre also kritisch, weil er die Optik dauerhaft verändert und nicht zeitgemäß ist. Ähnliche Regeln gelten für Parksensoren, deren Gehäuse häufig in den Stoßstangen der Fahrzeuge versteckt wird.