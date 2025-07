Osram Night Breaker LED Vintage H4: LED leuchtet wie früher, nur heller

Osram stellt ein neues LED-Lampenmodell für Oldtimer vor. Das Besondere am Modell Night Breaker LED Vintage H4: Die straßenzugelassene Lampe kombiniert eine warmweiße Farbtemperatur von bis zu 3.000 Kelvin mit moderner LED-Technologie. Das soll zu einer authentischen Lichtwirkung im Stil traditioneller Lampen führen. Gleichzeitig soll die Lampe deutlich heller sein als das jeweilige Halogen-Original (Osram nennt bis zu 330 Prozent mehr Helligkeit als die Mindestanforderung) und den Gegenverkehr dabei bis zu 50 Prozent weniger blenden.

"Viele Oldtimer-Fahrer wollen auf moderne LED-Technik umsteigen, ohne den charakteristischen Look ihrer Fahrzeuge zu verlieren", sagt Carsten Setzer, Vice President Automotive beim ams Osram. "Mit der Night Breaker LED Vintage H4 erfüllen wir diesen Wunsch." Obendrein weist der Lichtspezialist darauf hin, dass sich das neue Lampenmodell nicht nur an Oldtimer-Fans richtet, sondern auch an Liebhaberinnen und Liebhaber der klassischen warmweißen Farbtemperatur, selbst wenn deren Autos eines neueren Baujahres entstammen.