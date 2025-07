Opel Diplomat V8: Amerikanischer Motor für die deutsche Luxusklasse

Dieses Aggregat ist einer der bekanntesten Motoren der amerikanischen Automobilgeschichte. Chevrolet entwickelte ihn in den 1950er-Jahren. Wegen seiner Leistungsstärke und der Kompaktheit setzte ihn der Automobilriese in zahlreiche Modelle ein. Mit einem Hubraum von 5,4 Litern (327 ci bzw. 5354 cm³) liefert der V8-Motor des Diplomat 230 PS bei 4700 U/min und ein starkes Drehmoment von 420 Nm. Damit übertraf der Opel seinen direkten Konkurrenten – den Mercedes 300 SEL 3.5 mit 200 PS und 290 Nm Drehmoment. Der Ami-V8 sorgt aber nicht nur für einen guten Klang, sondern auch für ein souveränes Fahrgefühl. Der Motor fand beispielsweise auch in der Corvette C2 und C3, dem Camaro und dem Chevy Impala von 1960 bis 1967 eine Heimat. Es gab ihn in verschiedenen Leistungsstufen, etwa im Impala SS mit 250 und 275 PS.