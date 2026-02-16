Porsche 968 Turbo S: Warum das Amelia‑Island‑Los Millionen bringt

Der Porsche 968 Turbo S wurde von der Rennabteilung des Herstellers entwickelt und hebt sich durch seine beeindruckenden technischen Spezifikationen ab. Der 3,0-Liter-Vierzylindermotor mit einem KKK-Turbolader liefert 305 PS und ein maximales Drehmoment von 500 Nm. Diese Leistung ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in rund fünf Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 280 km/h. Im Vergleich zum Basismodell wurde die Verdichtung auf 7,5:1 reduziert, um die Turboleistung zu optimieren.

Das Fahrzeug verfügt über ein Sechsgang-Schaltgetriebe, das speziell angepasst wurde, sowie ein Sperrdifferenzial mit 75 Prozent Wirkung. Zur Gewichtsreduzierung verzichtete Porsche auf Komfortmerkmale wie elektrische Fensterheber und Rückbank. Mit einem Leergewicht von nur 1.300 Kilogramm ist der Turbo S rund 70 Kilogramm leichter als das Basismodell.

Historische Bedeutung und Seltenheit Mit nur 14 gebauten Exemplaren, darunter ein Prototyp, ist der 968 Turbo S eines der seltensten Modelle von Porsche. Ursprünglich war eine Auflage von 100 Fahrzeugen geplant, doch die Produktion wurde frühzeitig eingestellt. Die Rennversion, der 968 Turbo RS, ging noch einen Schritt weiter und bot 337 PS sowie zusätzliche Rennsportausstattungen wie einen Überrollkäfig und Sechspunkt-Gurte.

Ein besonderes Highlight ist die Historie des hier angebotenen Fahrzeugs. Es wurde 1993 für die tschechische Tennisspielerin Helena Suková gefertigt und zeichnet sich durch eine Zermatt-Silber-Lackierung sowie eine exklusive Innenausstattung aus. Mit nur 30.367 Kilometern auf dem Tacho und einer lückenlosen Dokumentation ist dieses Exemplar ein Traum für Sammler.

Marktwert und Sammlerinteresse Die steigenden Preise für frontmotorige Porsche-Modelle spiegeln das wachsende Interesse der Sammlerszene wider. Der 968 Turbo S ist ein Paradebeispiel für diese Entwicklung. Bereits 2021 wurde ein Exemplar für 650.000 Euro versteigert. Die aktuelle Schätzung von 900.000 bis 1,2 Millionen US-Dollar könnte einen neuen Rekord markieren. Experten sehen in diesem Modell nicht nur ein technisches Meisterwerk, sondern auch eine wertstabile Investition.

Vergleich mit anderen Transaxle-Modellen Im Vergleich zu anderen Transaxle-Modellen wie dem 944 Turbo oder dem 928 GTS sticht der 968 Turbo S durch seine Rennsport-DNA hervor. Während der 944 Turbo vor allem durch seine Alltagstauglichkeit punktet, bietet der Turbo S eine kompromisslose Performance. Der 928 GTS hingegen überzeugt durch seinen V8-Motor, erreicht jedoch nicht die Exklusivität des 968 Turbo S.

Bedeutung der Amelia Island Auktion Die Amelia Island Auktion ist eine der renommiertesten Veranstaltungen für klassische Fahrzeuge. Hier werden regelmäßig Rekordpreise erzielt, und der 968 Turbo S könnte das nächste Highlight sein. Die Kombination aus Seltenheit, technischer Exzellenz und dokumentierter Historie macht dieses Fahrzeug zu einem der spannendsten Lose der Auktion.