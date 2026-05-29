Mercedes GLC EQ: Jetzt wird der E-SUV deutlich günstiger

Mercedes bietet den elektrischen GLC seit dem Marktstart nur in der Top-Version GLC 400 4-Matic an. Entsprechend hoch liegt damit bislang die finanzielle Einstiegshürde. Konfigurierbar ist der 360 kW (489 PS) starke Allradler erst ab 71.281 Euro.

Es kommen GLC 250 EQ und GLC 300 4Matic EQ Ab Juni eröffnen sich für GLC EQ-Interessenten ganz neue Leistungs- und Preissphären, denn dann werden die neuen Varianten GLC 250 und GLC 300 4-Matic bestellbar.

Der Mercedes GLC 250 EQ bietet einen 260 kW (354 PS) starken Heckmotor und wird mit dem 85 kWh großen Akku kombiniert, der bis zu 665 Kilometer Reichweite bieten soll. Der gleiche Akku ist auch beim GLC 300 4-Matic an Bord. Hier kommen die beiden E-Maschinen auf eine Leistung von 310 kW (422 PS), die Reichweite beträgt bis zu 645 Kilometer. Die maximale Ladeleistung wird bei 320 kW und damit nur um 10 kW unter der des GLC 400 mit der 94 kWh-Batterie liegen. Die Ladedauer von 10 auf 80 Prozent bleibt allerdings unverändert bei 22 Minuten.

Weitere Varianten ab Herbst Erst im Herbst folgt mit dem GLC 200 EQ mit 230 kW (313 PS) und einem 64 kWh großen Akku und etwa 485 Kilometer Reichweite das echte GLC-Basismodell. Zeitgleich dürfte mit dem GLC 300+ EQ eine Long Range-Variante nachgeschoben werden. Hier wird eine 94 kWh große Batterie mit einem 270 kW (367 PS) starken Heckmotor kombiniert. Die Reichweite soll nach vorläufigen Angaben bei bis zu 735 Kilometern liegen. Als absolutes Top-Modell folgt später noch eine AMG-Version.

Marktstart und Preise Die Auftragsbücher für die neuen GLC EQ-Varianten sollen am 9. Juni öffnen. Konkrete Preise nennt Mercedes noch nicht. Der GLC 250 EQ dürfte ab rund 64.000 Euro starten, der GLC 300 4-Matic wird vermutlich ab etwa 68.000 Euro zu haben sein. Die Preisabstände zum GLC 400 bleiben betragen damit bis zu rund 7.000 Euro. Wirklich spürbar günstiger dürfte der elektrische GLC erst mit dem GLC 200 EQ ab Herbst werden. Hier könnte der Preis auf knapp unter 60.000 Euro sinken. Ausgeliefert werden die neuen Motorisierungen 250 und 300 4-Matic erst ab Jahresende.