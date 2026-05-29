Meistverkauftes E-Auto: Wie der Skoda Elroq die Konkurrenz abhängt

Škoda baut seine Elektro-Familie gerade Stück für Stück aus – und der Elroq spielt dabei eine besonders wichtige Rolle. Nach dem großen und nicht ganz günstigen Enyaq (seit 2020 auf dem Markt) ist der kompaktere Ableger eher für die breite Masse gedacht. Genau in diesem Segment liegt aktuell die größte Nachfrage: praktische Familienautos mit Elektroantrieb, die bezahlbar bleiben und im Alltag nicht überdimensioniert.

Der Elroq übernimmt mit 4,49 Metern Außenlänge indirekt die Rolle des elektrischen Karoq und sortiert sich zwischen dem kleinen Epiq und dem großen Enyaq ein. Genau dieses Konzept scheint aktuell perfekt zu funktionieren und sichert ihm in der deutschen Zulassungsstatistik seit Jahresbeginn den ersten Platz – deutlich vor VW ID.3 und Tesla Model Y. Seit Januar 2026 konnte Skoda allein in Deutschland mehr als 15.000 Elroq verkaufen. Das sind einige tausend Autos mehr als VW vom ID.3 oder Tesla vom Model Y. In Europa sind es bereits mehr als 30.000 Autos – allerdings führt in der europäischen Statistik der Tesla.

Preis-Leistungs-Verhältnis als Erfolgsrezept Das stärkste Argument des Elroq ist sein Preis. Während viele kompakte Elektro-SUVs inzwischen problemlos die Marke von 40.000 Euro überschreiten, startete der Škoda Elroq 50 Anfang 2025 bereits bei 33.900 Euro. Mittlerweile kostet der günstigste Elroq mindestens 37.390 Euro. Besonders interessant: Technisch basiert der Elroq auf derselben MEB-Plattform des Volkswagen-Konzerns wie VW ID.3 (ab 33.995 Euro) oder die deutlich teureren VW ID.4 (ab 40.580 Euro) und Audi Q4 e-tron (ab 47.500 Euro). Für Käufer bedeutet das moderne Großserientechnik, erprobte Elektro-Komponenten und hohe Effizienz – allerdings mit einem offenbar ansprechenderen Design und zu einem günstigen Preis.

Genau dieser "Volkswagen-Effekt" macht den Elroq so attraktiv. Käufer bekommen ein modernes Elektroauto ohne Premium-Aufpreis. Škoda positioniert den Elroq bewusst bodenständig und verzichtet auf unnötigen Luxus oder extravagante Designspielereien. Stattdessen steht ein vernünftiges Gesamtpaket im Mittelpunkt.

Der perfekte Größenmix für den Alltag Ein weiterer Grund für den Erfolg liegt in den Abmessungen. Viele Interessenten empfinden große Elektro-SUVs wie den Škoda Enyaq oder ein Tesla Model Y inzwischen als zu wuchtig – vor allem im Stadtverkehr oder bei der Parkplatzsuche. Der Elroq trifft dagegen die goldene Mitte der Kompaktklasse. Mit 4,49 Metern Länge ist er rund 16 Zentimeter kürzer als der Enyaq und wirkt dadurch deutlich handlicher. Gleichzeitig bleibt das Raumangebot erstaunlich großzügig.

Dank des langen Radstands von 2,77 Metern bietet der Elroq im Innenraum fast das Platzniveau größerer SUV-Modelle. Auch der Kofferraum fällt familientauglich aus: 470 bis 1.580 Liter Gepäckvolumen reichen problemlos für Alltag, Urlaub oder Großeinkauf.

Unaufgeregtes Elektroauto mit hoher Alltagsreife Škoda setzt beim Elroq auf einfache Bedienung statt auf die große Technik-Show. Genau das dürfte vielen Fahrern besonders gefallen. Im Innenraum gibt es zwar moderne Displays und ein schnelles Infotainment-System, doch wichtige Funktionen lassen sich weiterhin über echte Tasten bedienen. Das erleichtert die Nutzung enorm und macht den Umstieg vom Verbrenner deutlich angenehmer.

Hinzu kommen die typischen "Simply Clever"-Ideen von Škoda: praktische Ablagen, clevere Details und ein insgesamt sehr durchdachtes Bedienkonzept. Der Elroq wirkt dadurch weniger experimentell als manche Konkurrenzmodelle. Auch bei Reichweite und Ladeleistung überzeugt das Elektro-SUV. Besonders gefragt dürfte der Elroq 85 mit großem Akku sein. Er bietet im Alltag realistische Reichweiten zwischen 350 und 450 Kilometern, offiziell sind nach WLTP sogar bis zu 580 Kilometer möglich.

Auf Langstrecken punktet zudem die funktionierende Batterievorkonditionierung. Dadurch lädt der Elroq am Schnelllader mit bis zu 175 kW in rund 26 bis 28 Minuten von 10 auf 80 Prozent.

Genau zur richtigen Zeit Der Markt für Elektroautos verändert sich gerade spürbar. Viele Käufer suchen nicht mehr nach maximaler Leistung oder spektakulärem Design, sondern nach vernünftigen, bezahlbaren und alltagstauglichen Fahrzeugen. Der Škoda Elroq scheint für diese Anforderungen die richtige Antwort zu liefern. Er kombiniert schickes Design und moderne Technik mit viel Platz, vernünftigen Preisen und einfacher Bedienung. Damit spricht er nicht nur klassische E-Auto-Fans an, sondern vor allem Familien und Umsteiger vom Verbrenner.