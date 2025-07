Promi-Autos von Dua Lipa, Schumi und Co zu kaufen

Unter der Haube steckt der 4,0-Liter-Sechszylinder-Boxermotor ohne Turboaufladung. Der frei saugende Hochdrehzahlmotor leistet 525 PS und überträgt die Kraft über ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (PDK) an die Hinterräder. Der Wagen beschleunigt in 3,2 Sekunden auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 305 km/h.

Der Sportwagen hatte zum Auktionszeitpunkt 5.264 Kilometer auf dem Tacho. Der Schätzpreis liegt bei über 400.000 Euro. Die Auktion bei RM Sotheby’s endet am 31. Juli 2025. Der Erlös kommt vollständig Dua Lipas "Sunny Hill Foundation" zugute. Die Organisation setzt sich seit 2018 für die Förderung von Kunst und Kultur in kosovarischen Gemeinden ein. Dua Lipa hat bosnisch-albanische Wurzeln.

Angetrieben wird der F2001 von einem 3,0-Liter-V10-Motor mit rund 900 PS, der bis über 17.000 Umdrehungen pro Minute dreht. Das sequenzielle Getriebe überträgt die Kraft an die Hinterräder. Der Wagen wurde 2024 und 2025 technisch überholt und befindet sich in fahrbereitem Zustand. Der neue Besitzer kann ihn theoretisch bei Ferrari-eigenen Trackdays einsetzen. Auch bei diesem Beispiel ging ein Teil des erzielten Preises an die Schumacher-Stiftung "Keep Fighting".