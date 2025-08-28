Scheunenfund Porsche 356 Speedster: 60 Jahre später wieder fahrbereit

Der Porsche 356 Speedster aus dem Jahr 1955 stand mehr als 60 Jahre unberührt in einer Scheune in Ohio, bevor er 2025 wieder ins Leben zurückgeholt wurde. Ursprünglich für den US-Markt gebaut, legte der Wagen bis 1962 rund 60.000 Meilen (etwa 96.000 km) zurück. Dann stellte sein Besitzer den Speedster ab und über Jahrzehnte hinweg verwahrte er das Fahrzeug im Familienbesitz. Die Jahre hinterließen ihre Spuren, doch der Wagen bewahrte sich die authentische Patina einer längst vergangenen Zeit.

Restaurierung mit Respekt vor der Originalität 2025 nahm sich der kalifornische Restaurierungsbetrieb European Collectibles des Wagens an und brachte ihn behutsam zurück auf die Straße. Der Motor und das Getriebe wurden gründlich überholt und mit originalen Teilen restauriert. Verschlissene Komponenten wie Bodenbleche und Bremsen wurden ersetzt, während das Blechwerk aufwendig aufgearbeitet wurde. Der Innenraum bekam neue Teppiche und Sitzbezüge aus gealtertem Leder, behielt jedoch das originale Armaturenbrett und Lenkrad bei. Ein nicht originales, aber zeitgemäß passendes blaues Verdeck wurde montiert.

Ein Stück Automobilgeschichte Der Porsche 356 Speedster ist ein frühes Beispiel für den Erfolg der Marke Porsche in den USA. Als Porsche Mitte der 1950er Jahre den Speedster auf den Markt brachte, traf er genau den Nerv der amerikanischen Kunden, die ein sportliches, offenes Fahrzeug suchten. Der Wagen verkörperte den puren Fahrspaß und die damalige Leidenschaft für den Automobilsport. Heute ist dieser Speedster ein seltenes Sammlerstück.

Am 23. August 2025 wurde dieser Porsche bei Iconic Auctioneers in Silverstone für 393.750 (456.480 Euro) Pfund versteigert. Damit liegt der Verkaufspreis genau im Rahmen vom Schätzpreis. Dieser lag bei 350.000 bis 400.000 britischen Pfund (rund 404.000 bis 461.700 Euro).