Sportlichkeit und Eleganz: Opel Monza GSE (1983-1987)

Der Opel Monza GSE wurde zwischen 1983 und 1987 produziert und war das Spitzenmodell der Baureihe. Unter der Haube arbeitet ein 3,0-Liter-Reihensechszylinder mit einer Leistung von bis zu 180 PS bei 5.800/min. Die Kraftübertragung erfolgt über ein Fünfgang-Schaltgetriebe oder eine Dreistufen-Automatik auf die Hinterräder. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 215 km/h und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in etwa 8,5 Sekunden setzte der Monza Maßstäbe in seiner Klasse.

Besonders hervorzuheben ist die innovative Technik: Der Monza war eines der ersten Opel-Modelle mit Einzelradaufhängung an der Hinterachse, was für ein präzises Fahrverhalten sorgte. Die digitale Instrumentenanzeige und der integrierte Bordcomputer waren für die damalige Zeit revolutionär und boten Informationen zu Verbrauch, Geschwindigkeit und Reichweite.

Typische Schwachstellen und Wartungshinweise Wie bei vielen Klassikern gibt es auch beim Opel Monza GSE einige typische Schwachstellen. Rost ist ein großes Thema, insbesondere an den Längsträgern, Türunterkanten, Kotflügeln sowie an den Schweißnähten am Tank. Eine gründliche Prüfung dieser Bereiche ist bei jedem Kauf essenziell.

Technisch gesehen sind die Dichtungen am Zylinderkopf und Krümmer sowie die Wasserpumpe anfällig für Verschleiß. Auch der Keilriemen sollte regelmäßig überprüft werden. Dank der engen Verwandtschaft zum Opel Rekord E sind viele Ersatzteile jedoch vergleichsweise einfach verfügbar, auch wenn spezifische Karosserieteile des Coupés schwieriger zu finden sind.

Marktwert und Konkurrenzvergleich Der Marktwert des Opel Monza GSE ist in den letzten Jahren gestiegen, bleibt aber im Vergleich zu anderen Oberklasse-Coupés wie dem BMW E24 oder dem Mercedes-Benz SEC moderat. Gut erhaltene Exemplare können je nach Zustand zwischen 8.000 und 15.000 Euro kosten. Modelle mit H-Kennzeichen oder geregeltem Katalysator sind besonders gefragt.

Im Vergleich zur Konkurrenz bietet der Monza GSE eine attraktive Kombination aus Leistung, Komfort und Alltagstauglichkeit zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Während BMW- oder Mercedes-Modelle oft deutlich teurer gehandelt werden, bleibt der Monza eine interessante Alternative für preisbewusste Sammler.