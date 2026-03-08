Vom Straßen-Sportler zum GTA: Wie Alleggerita die Giulia schärft

Die Giulia GTA wurde 1965 von Alfa Romeo und dem Rennsportpartner Autodelta entwickelt. Ziel war es, ein Fahrzeug zu schaffen, das sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke überzeugt. Die Basis bildete die Giulia Sprint GT, die durch den Einsatz von Aluminium für die Karosserie und weitere Leichtbaumaßnahmen erheblich erleichtert wurde. Mit einem Gewicht von nur 700 Kilogramm und einem 1,6-Liter-Twin-Spark-Motor, der bis zu 170 PS leistete, war die GTA ein echtes Kraftpaket.

Die Leichtbauweise der GTA war revolutionär. Neben der Aluminiumkarosserie wurden auch die Fenster aus Kunststoff gefertigt, und viele Teile des Innenraums wurden auf das Nötigste reduziert. Der Motor war mit einer Doppelzündung ausgestattet, die für eine effizientere Verbrennung und mehr Leistung sorgte. Diese technischen Finessen machten die GTA nicht nur schnell, sondern äußerst wendig und präzise in der Handhabung.

Erfolge im Motorsport Die Giulia GTA feierte viele Erfolge in der Tourenwagen-Meisterschaft. Zwischen 1966 und 1975 gewann sie 61 Meistertitel, darunter die prestigeträchtige Europäische Tourenwagen-Meisterschaft. Ihre Kombination aus Leichtbau, leistungsstarkem Motor und hervorragender Fahrdynamik machte sie unschlagbar. Besonders beeindruckend war ihre Fähigkeit, auf unterschiedlichsten Streckenbedingungen zu brillieren, von engen Stadtparcours bis hin zu schnellen Rennstrecken.

Die Bedeutung von 'Alleggerita' Das Kürzel 'A' in GTA steht für 'Alleggerita', was übersetzt 'leichter' bedeutet. Diese Philosophie des Leichtbaus war nicht nur ein technisches Konzept, sondern auch ein Marketinginstrument. Sie unterstrich Alfa Romeos Engagement für Innovation und Leistung. Die Alleggerita-Versionen sind heute begehrte Sammlerstücke und ein Symbol für die goldene Ära des Motorsports.

Die Giulia GTA heute Auch heute noch ist die Giulia GTA ein Synonym für Leistung und Eleganz. Alfa Romeo hat den Namen wiederbelebt und 2020 eine moderne Version der GTA vorgestellt. Diese verbindet die Tradition des Leichtbaus mit modernster Technologie und setzt die Erfolgsgeschichte der Giulia GTA fort.