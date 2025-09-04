VW Polo G40 Breitbau aus den 80ern: Kompakt, stark, selten

Während sich viele Hersteller dem Turbolader zuwandten, ging VW einen anderen Weg: Mit dem G-Lader entwickelte man einen eigenen Kompressor, der direkt über den Motor angetrieben wurde. Die Idee: Druckaufbau ohne Verzögerung. Also kein Turboloch, wie es bei Turbos jener Zeit typisch war.

Im VW Polo G40 arbeitete ein 1,3-Liter-Vierzylinder, der durch den G-Lader auf 85 kW (115 PS) kam – bei einem Leergewicht von rund 850 Kilogramm. Das ergibt ein Leistungsgewicht von 7,4 kg/PS – ein Wert, der ihn in die Liga der damaligen Kompaktsportler katapultierte.

Breitbau für die Straße Doch der G40 war nicht nur ein Motorenexperiment. VW Motorsport bot für das Polo Coupé auch ein Breitbau-Kit an, das optisch wie technisch nachschärfte. Verbreiterte Kotflügel, neue Stoßfänger, Lufteinlässe vorn, Spoilerpaket hinten – alles war darauf ausgelegt, die gesteigerte Performance auch fahrdynamisch umzusetzen.

Der Umbau kostete etwa 8.500 D-Mark und konnte auch als Nachrüstung beim Händler erworben werden. Die Spur wurde verbreitert, größere Räder waren möglich – und die Aerodynamik erhielt Motorsport-Anleihen.

Vom Rennwagen abgeleitet Der Polo G40 diente nicht nur der Straße, er war auch Grundlage für die Fahrzeuge des VW Polo-Cups. In dieser Nachwuchsrennserie sammelten spätere DTM- und Rallyegrößen ihre ersten Erfahrungen. Der Serien-G40 zeigte sich dabei erstaunlich nahe an den Cup-Fahrzeugen: gleicher Motor, ähnliches Layout, aber mit klarer Motorsport-DNA.

Gleichzeitig blieb der G40 im Alltag erstaunlich zugänglich: kein harter Rennwagen, sondern ein fahrbarer Kompaktsportler mit zivilen Manieren. Genau dieser Spagat macht ihn bis heute für Technikfans so interessant.

Seltener als gedacht Während der G40 ab 1987 in Serie ging, blieb der Breitbau eine Rarität. Nur rund 100 Exemplare sollen mit dem kompletten Motorsport-Kit ausgeliefert oder umgebaut worden sein – die meisten über ausgesuchte VW-Händler oder direkt über die Motorsportabteilung.