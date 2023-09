Wer seinen Old- oder Youngtimer noch zeitgenössischer gestalten möchte, bekommt jetzt Support vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK). Der bietet nämlich jetzt Reproduktionen von Licht-Test-Plaketten der 80er-Jahre als Hinterglas-Aufkleber an. Die Plaketten sollen das authentische Erscheinungsbild eines automobilen Klassikers unterstreichen.

Die Plaketten werden im Format 7x7 Zentimeter gefertigt und lassen sich damit problemlos innen an der Windschutzscheibe befestigten. Der ZDK verspricht, dass die Aufkleber bei Bedarf rückstandslos entfernt werden können. Die Rückseite der Plaketten ist jeweils weiß und ohne Aufdruck.

Der Licht-Test ist ein Service, bei dem Kfz-Meisterbetriebe kleine Licht-Mängel in der Regel sofort und kostenlos beheben. Nur notwendige Ersatzteile sowie umfangreiche Diagnose- und Einstellarbeiten müssen bezahlt werden. Das Ergebnis aus dem Jahr 2022 zeigt, dass jedes vierte Fahrzeug einen Mangel an der Beleuchtung aufweist. Fast jeder zehnte Autofahrer blendete durch falsch eingestellte Scheinwerfer andere Verkehrsteilnehmer. Der Licht-Test in den Werkstätten umfasst Sicht- und Funktionsprüfung sowie die Prüfung der vorschriftsmäßigen Einstellung bei allen Lichtsystemen, die dies ohne Diagnosegerät erlauben. Insgesamt werden neun Beleuchtungspunkte kontrolliert. Funktionieren alle Scheinwerfer und Lampen einwandfrei, gibt es die Licht-Test-Plakette auf die Windschutzscheibe. Im Jahr 2023 ist diese pinkfarben.