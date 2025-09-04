Zoll kassiert Bugatti: Schuld ist der Brexit

Ein Bugatti T39, gebaut 1925 und heute ist er Millionen wert. Der Oldtimer sollte von Großbritannien nach Dänemark, schaffte es aber nur bis zum Parkplatz an der A2 bei Dortmund. Der Grund: fehlende Papiere. Ein Einzelfall? Keineswegs. Vielmehr zeigt dieser Zwischenfall, wie der Brexit und die Zollbürokratie Europas rollendes Kulturerbe ausbremsen.

Für temporäre Einfuhren – etwa für Messen, Oldtimer-Ausstellungen oder Rallyes – gibt es das sogenannte "Carnet ATA". Dieses Zollformular funktioniert wie ein internationaler Reisepass für Waren. Es erlaubt, ein Fahrzeug für bis zu 24 Monate zollfrei in ein anderes Land einzuführen – unter der Bedingung, dass es wieder ausgeführt wird. Im Fall des Bugatti fehlte dieses Dokument. Die Folge: Der Zoll verlangte 70.000 Euro Einfuhrumsatzsteuer, das entspricht sieben Prozent vom Fahrzeugwert.

Brexit als bürokratischer Kipppunkt Bis Januar 2021 wäre ein solcher Transport kaum aufgefallen. Großbritannien war Teil des Binnenmarkts, der freie Warenverkehr Standard. Doch seit dem Brexit gilt das Vereinigte Königreich zolltechnisch als Drittland. Oldtimer, die früher ohne Aufsehen durch Europa rollten, benötigen nun exakt dieselben Dokumente wie Neuwagen oder teure Waren. Das Problem: Viele Sammler, Fahrer und Veranstalter kennen diese neuen Regelungen nicht oder unterschätzen die Konsequenzen.

Praxisrelevanz: Wer nicht zahlt, verliert Der Bugatti-Fall zeigt, wie konsequent der Zoll inzwischen vorgeht. Keine Nachreichung von Dokumenten, keine Kulanz. Stattdessen: Sicherstellung des Fahrzeugs, Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung, Sicherheitsleistung in Höhe der potenziellen Zollschuld. Für Veranstalter bedeutet das: Ohne korrekte Vorbereitung kann ein rollendes Kulturgut schnell zum millionenteuren Problemfall werden.