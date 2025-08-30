AMS Kongress
Verkehr
Reise

Staufallen am Samstag, 30.8.2025: Probleme auf der A7

Staus am Samstag 30.8.2025: Probleme auf der A7
Das sind die größten Staufallen heute

An diesem Wochenende rollt eine riesige Rückreisewellen über die Autobahnen. Vor allem auf der A7 häufen sich die Staus. Aber auch in Österreich gibt es Probleme.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.08.2025
Stau Verkehrsschild digitale Anzeige
Foto: Jung-Pang Wu via Getty Images

Der ADAC hatte eines der staureichsten Wochenenden des diesjährigen Sommers angekündigt. Der Hauptgrund: In fünf Bundesländern enden in der kommenden Woche die Schulferien, während sich Bayern und Baden-Württemberg noch mitten in der Urlaubszeit befinden. Doch zum Glück hat der Autofahrerclub bisher nur bedingt Recht behalten. Zwar gibt es aktuell viele kleinere Verzögerungen auf Deutschlands Fernstraßen, doch die befürchteten Megastaus bleiben bislang aus.

Dennoch gibt es einige Autobahnabschnitte, auf denen Staus aktuell von Verzögerungen von bis zu einer Stunde sorgen. Hier verraten wir Ihnen, wo der Verkehr am heutigen Samstag (30.8.2025, Stand ca. 13:30 Uhr) laut ADAC besonders stark stockt.

Längere Staus in Deutschland

A6 Heilbronn Richtung Mannheim: Zwischen Anschlussstelle Sinsheim-Süd und Kreuz Walldorf, 11 Kilometer Stau, mindestens 1 Stunde Zeitverlust

A7 Hamburg Richtung Flensburg: Zwischen Anschlussstelle Neumünster-Nord und Anschlussstelle Rendsburg/Büdelsdorf, 13 Kilometer Stau, mindestens 40 Minuten Zeitverlust

A7 Hamburg Richtung Hannover: Zwischen Anschlussstelle Schneverdingen und Anschlussstelle Dorfmark, 11 Kilometer Stau, mindestens 1 Stunde Zeitverlust

A7 Fulda Richtung Würzburg: Zwischen Fuldaer Dreieck und Anschlussstelle Bad Brückenau/Wildflecken, 7 Kilometer Stau, mindestens 46 Minuten Zeitverlust

A7 Ulm Richtung Füssen/Reutte: Zwischen Reinertshoftunnel und Grenztunnel Füssen bis auf weiteres Blockabfertigung

A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe: Zwischen Anschlussstelle Heimsheim und Anschlussstelle Pforzheim-Nord, 7 Kilometer Stau, mindestens 47 Minuten Zeitverlust

Längere Staus in Österreich

A10 Villach Richtung Salzburg: Zwischen Lammertal und Salzburg, 22 Kilometer Stau, mindestens 53 Minuten Zeitverlust

Hinweise: Im Video zeigen wir Ihnen, wie die Rettungsgasse gebildet wird. Und in der Fotoshow über dem Artikel klären wir Sie über die acht Todsünden im Stau auf.