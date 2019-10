Dodge Charger und Challenger Deshalb lassen Dodge-Käufer Schutzhüllen an ihren Autos

Auf den ersten Blick ist der Fall recht unspektakulär. Seitdem Fiat Chrysler bemerkt hatte, dass bei der Auslieferung des Dodge Charger und Challenger wiederholt Schäden an der Frontschürze auftraten, wurden spezielle Transportschutz-Verkleidungen dort angebracht. Der Händler vor Ort soll sie dann einfach wieder abmontieren. So weit, so normal!

Doch in vielen Fällen blieben die Plastik-Schienen am Auto und wurden so zu einem neuen, ungewollten Design-Extra. Selbst Besitzer fachgerecht ausgelieferter Muscle-Cars fanden daraufhin immer mehr Gefallen an den gelben Farbakzenten. Mittlerweile hat sich beispielsweise auf Ebay ein regelrechter Markt dafür entwickelt. Ab 50 US-Dollar sind die Transport-Verpackungen dort zu haben.

Dodge Charger SRT Hellcat und Scat Pack Widebody: Auch ohne Schutzhülle ein Blickfang 11 Bilder Bilder: Dodge Charger und Challenger zum Artikel zur Startseite Dodge Dodge Dodge Dodge Dodge Dodge Dodge Dodge Dodge Dodge Dodge 1/11

„Mach die ab, du Depp“

Wenig überraschend gibt es allerdings viele Dodge-Fans, die den Geschmack ihrer Markenkollegen katastrophal finden. In diversen Foren und Gruppen wird deshalb wild über die Hüllen diskutiert – oftmals unter der Gürtellinie. Und auch Dodge findet den Trend so gar nicht lustig. Der US-Autobauer warnt unter anderem vor Lackschäden, die durch Dreck zwischen der Hülle und dem Splitter verursacht werden.

Im Gespräch mit dem YouTuber Brian Makse bezog nun der Chef-Designer von Dodge und SRT, Mark Trostle, Stellung: „Als wir den Charger und den Challenger entworfen haben, waren da nie gelbe Streifen drauf. Ich wünschte, sie würden sie (die Transportschutz-Schienen) einfach abnehmen. Für mich als Designer zerstören sie die Linien des Autos.“

Lila als Abschreckung?

Trostle bestätigte zudem, dass man beim Charger für die Transportschutz-Elemente auf die Farbe Lila wechseln werde. „Wir dürfen gespannt sein, ob das auch so beliebt werden wird. Ich hoffe nicht!“ Wenn er da mal nicht die Kreativität seiner Kunden unterschätzt...

Umfrage 38 Mal abgestimmt Affig oder schick – kann der Look was? Klar, das sieht super aus. Gönnt den Leuten doch ihren Spaß! Nein, das geht gar nicht und ist dazu auch noch schädlich! mehr lesen

Fazit

Wir als Redaktion sind uns (überraschend) einig: Lasst die Dinger am Auto, das sieht schick aus! Der Kollege und Sparfuchs Sommer rät zudem, statt Ebay lieber den örtlichen Händler danach zu nerven.