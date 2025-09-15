Fünfzylinder ade: Was das Aus für den Audi RS3 wirklich bedeutet

Der 5-Zylinder-Turbo von Audi – ein echtes Markenzeichen und ein Kultmotor – steht vor dem Ende. Mit der Einführung der Euro-7-Norm ab Ende 2027 wird der RS3 in seiner jetzigen Form wohl nicht mehr erhältlich sein. Die Emissionen des Motors entsprechen dann nicht mehr den strengen Vorgaben der EU, was das Ende eines Zeitalters für Audi bedeutet. Doch was steckt wirklich hinter dieser Entscheidung? Ist es wirklich nur die Abgasnorm, oder spielen noch andere Faktoren eine Rolle?

Das emotionale Erbe des 5-Zylinders Für viele Audi-Fans ist der 5-Zylinder-Turbo nicht nur ein Motor – er ist Teil der DNA der Marke. Vom ersten Audi Quattro bis hin zum aktuellen RS3 hat dieser Motor die Marke begleitet und zu einem der markantesten Merkmale gemacht. Doch warum gerade jetzt das Aus? Audi-CEO Gernot Döllner machte kürzlich eine klare Ansage: "Stand jetzt wird der 5-Zylinder wahrscheinlich mit Euro 7 enden." Diese Aussage klingt so endgültig, dass Fans sich bereits fragen, wie die Marke nach diesem Verlust weitermachen wird.

Euro-7: Ein notwendiger Schritt oder ein unvermeidliches Übel? Die Einführung der Euro-7-Abgasnorm ist der Hauptgrund für das geplante Aus des 5-Zylinders. Diese Norm stellt sicher, dass Autos in der EU strenge Emissionsvorgaben erfüllen, um die Luftqualität zu verbessern. Doch während die Umweltvorgaben ein wichtiges Ziel verfolgen, könnten sie Audi dazu zwingen, auf weniger kultige, aber wirtschaftlichere Antriebe umzusteigen. Der 5-Zylinder könnte durchaus technisch an die neuen Normen angepasst werden – allerdings würden die Kosten und der geringe Absatz in einem Nischenmarkt dies wohl wirtschaftlich unattraktiv machen.

Der RS3 – Mehr als nur ein Auto Der RS3 war immer mehr als ein einfaches Auto. Mit dem 5-Zylinder unter der Haube war er eine der letzten Bastionen für Liebhaber von traditionelleren, emotionsgeladenen Motoren. Aber wie geht es nach dem 5-Zylinder weiter? Der RS3 könnte künftig einen Hybridantrieb erhalten, was auch den CO₂-Vorgaben der EU entgegenkäme. Dies würde den Wagen umweltfreundlicher machen, aber die Frage bleibt: Kann ein Hybrid- oder gar ein Elektromotor die gleiche Fahrfreude bieten, wie es der 5-Zylinder getan hat?