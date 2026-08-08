Leistungsstärkster Sixpack-Charger: Dodge Super Bee (2026)

Die Vorstellung am 7. August 2026 ist mehr als nur ein Datum. Dodge nutzt die Roadkill Nights in Pontiac seit Jahren als Bühne für Leistungsmodelle und Sondermodelle. Laut Hersteller erfolgte die mediale Präsentation einen Tag vor der öffentlichen Show. Der Teaser vermeidet eine direkte Nennung des Namens, arbeitet aber mit eindeutigen Super-Bee-Signalen und Dragstrip-Ästhetik. Dies legt nahe, dass Dodge das historische Image des Super Bee – eine auf Beschleunigung ausgelegte Performance – mit der neuen technischen Basis verknüpfen will.

Die Enthüllung folgt kurz auf die Präsentation der Ram Rumble Bee Muscle Trucks, was eine fortgesetzte Nutzung der "Bee"-Nomenklatur bei Performance-Modellen andeutet. Ob und in welcher Form der Super Bee international angeboten wird, bleibt in der Ankündigung offen.

Antrieb und Leistungspositionierung Dodge bewirbt das Modell ausdrücklich als den leistungsstärksten "Sixpack"-Charger. "Sixpack" bezeichnet beim neuen Charger den turboaufgeladenen Hurricane-Reihensechszylinder. Als Referenz dient der Scat Pack mit dem High-Output-Hurricane: 550 PS, 720 Newtonmeter und eine Beschleunigung von rund 3,9 Sekunden von null auf 100 km/h.

Dodge spricht für den Super Bee von "mehr als 550 PS", ohne konkrete Zahlen zu nennen. Diese Formulierung positioniert den Super Bee klar oberhalb des Scat Pack und macht ihn zum Top-Modell innerhalb der Sixpack-Familie.

Erwartete Performance-Ausstattung Historisch legt Dodge beim Super Bee den Fokus konsequent auf die Beschleunigungs-Performance. Der Teaser mit Dragstrip-Motiven deutet an, dass auch die neue Auflage in diese Richtung optimiert wird. Frühere Super-Bee-Pakete, wie das von 2023, enthielten bereits ab Werk breite Drag-Reifen und spezielle Fahrmodi.

Dodge nennt für die Neuauflage keine Details zur Ausstattung. Die Positionierung als Dragstrip-orientiertes Modell legt jedoch nahe, dass erneut Maßnahmen zur Traktionsverbesserung Teil des Pakets sein werden, um die erwartete Mehrleistung effektiv nutzen zu können.

Historie und V8-Frage Der Super Bee tauchte erstmals 1968 auf, erschien 1971 kurz auf einem Charger und kehrte später mehrfach zurück. 2023 nutzte Dodge den Namen für die "Last Call"-Edition, die das Finale des V8-Charger markierte. Für 2026 verbindet Dodge den Super Bee jedoch ausdrücklich mit dem Sixpack-Antrieb und demonstriert damit die Leistungsfähigkeit der neuen Reihensechszylinder-Strategie.

Die Ankündigung schließt spätere V8-Varianten für den Charger nicht aus, wie Beobachter weiterhin erwarten. Für die Premiere am 7. August gilt jedoch: Dodge kündigt Leistung über den Hurricane-Sechszylinder an, nicht über einen Hemi-V8.