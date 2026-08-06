Überraschungs-Comeback bei "The Grand Tour“: Clarkson, Hammond und May machen es wieder

Eigentlich hatte sich das Kult-Trio mit einer emotionalen Spezialfolge One for the Road im September 2024 von der Sendung verabschiedet. Die Episode war als Abschluss ihrer gemeinsamen Zeit bei The Grand Tour angekündigt worden und wurde vielerorts als endgültiges Ende des Trios verstanden.

Umso überraschender ist nun die Entscheidung, die drei noch einmal in die neue Staffel einzubinden, so Produzent und Mitentwickler Andy Wilman in einem Interview mit dem britischen Radio-Sender "3Bs Radio". Nach seinen Angaben treten Clarkson, Hammond und May in mehreren Folgen als Gäste auf. Gleichzeitig betonte er, dass das bisherige Moderatorentrio hinter seinen Nachfolgern stehe und den Neustart ausdrücklich unterstütze.

Kein abrupter Schlussstrich unter eine Erfolgsgeschichte Die Gastauftritte verfolgen einen klaren Zweck. Amazon und das Produktionsteam wollen den Wechsel nicht mit einem harten Bruch vollziehen, sondern die Verantwortung schrittweise an die neue Moderatorenbesetzung übergeben. Clarkson, Hammond und May sollen den Staffelstab deshalb symbolisch weiterreichen, statt nach ihrem Abschied vollständig aus der Sendung zu verschwinden.

Das sind die neuen ModeratorenAb der siebten Staffel übernehmen James Engelsman, Thomas Holland und Francis Bourgeois die Moderation von The Grand Tour. Engelsman und Holland betreiben gemeinsam den erfolgreichen Automobilkanal Throttle House, der für ausführliche Fahrzeugtests und Vergleichsfahrten bekannt ist. Bourgeois wurde durch seine Videos rund um Eisenbahnen in sozialen Netzwerken bekannt, ist aber zugleich ausgebildeter Maschinenbauingenieur und begeisterter Autofan. Die neue Staffel startet am 4.9.2026 bei Prime Video. Andy Wilman machte deutlich, warum dieser Ansatz gewählt wurde. Aus seiner Sicht lebt The Grand Tour nicht allein von Autos oder spektakulären Reisen, sondern vor allem vom Zusammenspiel seiner drei Hauptfiguren. Es reiche deshalb nicht aus, einfach drei neue Moderatoren zu verpflichten und zu erwarten, dass das Format unverändert funktioniere. Genau deshalb habe man sich bewusst für einen fließenden Übergang entschieden.

Diese Einschätzung kommt nicht von ungefähr. Wilman arbeitet seit Jahrzehnten eng mit Clarkson, Hammond und May zusammen. Bereits bei Top Gear gehörte er zu den prägenden Köpfen hinter der Sendung und wechselte später gemeinsam mit dem Trio zu Amazon. Entsprechend gut kennt er die Dynamik, die den Erfolg beider Formate über viele Jahre geprägt hat.

Mehr als 20 Jahre prägten sie die Auto-Unterhaltung Kaum ein Moderatorenteam hat die Automobilunterhaltung so nachhaltig geprägt wie Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May. Gemeinsam standen sie über mehr als zwei Jahrzehnte vor der Kamera. Nach ihrem Ende bei der BBC wechselten sie 2016 zu Prime Video und entwickelten The Grand Tour zu einem der bekanntesten Eigenproduktionen des Streamingdienstes.

In sechs Staffeln und zahlreichen Spezialfolgen bereiste das Trio nahezu alle Kontinente. Dabei standen nicht klassische Fahrberichte im Mittelpunkt, sondern aufwendig produzierte Roadtrips, außergewöhnliche Fahrzeugumbauten und der bekannte Schlagabtausch zwischen den drei Moderatoren. Gerade diese Mischung machte das Format für viele Zuschauer aus und unterschied The Grand Tour von klassischen Autosendungen.