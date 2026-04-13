Neuer Maserati-Dreizack für 1,30 Euro: Post feiert 100 Jahre Maserati mit Briefmarke

Zum 100-Jahr-Bestehen seines Markenlogos hat Maserati gemeinsam mit der italienischen Post (Poste Italiane) eine Sonderbriefmarke herausgegeben. Die Präsentation fand stilgerecht im prunkvollen Palazzo Piacentini in Rom statt. Die Briefmarke ist Teil einer staatlichen Serie zur Würdigung italienischer Industrie- und Wirtschaftsgeschichte.

Gestaltet wurde das Motiv vom unternehmenseigenen Centro Stile, die Produktion übernahm das staatliche Druckinstitut. Die Briefmarke zeigt den aktuellen Dreizack vor einem Hintergrund historischer Logo-Elemente. Ergänzt wird das Design durch einen Trikolore-Streifen und den Schriftzug "Centenario". Der Verkaufspreis liegt bei 1,30 Euro, die Auflage ist entsprechend auf eine breite Nutzung ausgelegt.

Historischer Bezug des Logos Der Dreizack wurde 1926 von Mario Maserati entworfen. Vorlage war der Neptunbrunnen in Bologna. Seitdem ist das Symbol fester Bestandteil der Markenidentität. Im Motorsport war Maserati unter anderem bei der Targa Florio erfolgreich. Den größten Titel erzielte das Unternehmen 1957 mit dem Gewinn der Formel-1-Weltmeisterschaft durch Juan Manuel Fangio.

Die Briefmarke steht im Kontrast zu anderen aktuellen Produkten der Marke. Das Portfolio reicht von hochpreisigen Fahrzeugen wie dem Granturismo oder dem Mcpura jenseits von 200.000 Euro bis zu limitierten Luxusgütern wie mechanischen Uhren. Mit der Briefmarke wird ein deutlich breiteres Publikum angesprochen. Sie dient weniger als Produkt im klassischen Sinne, sondern als Kommunikationsmittel zur Darstellung der Markengeschichte und ihrer Einordnung in die italienische Industrieentwicklung.

Bedeutung im Kontext des Jubiläums Das Jahr 2026 markiert einen symbolischen Meilenstein für Maserati. Die Ausgabe der Briefmarke ist Teil mehrerer Maßnahmen, mit denen das Unternehmen seine historische Entwicklung und Markenidentität hervorhebt. Maserati wurde 1914 in Bologna gegründet – ist also sogar noch älter als der Dreizack. Vor dem Hintergrund des strukturellen Wandels in der Automobilindustrie soll das Markensymbol aber ein konstantes Erkennungsmerkmal der Marke bleiben.