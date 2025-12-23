AMS Kongress
Sportwagen

Vince Zampella stirbt bei Ferrari-Unfall: Erfinder von "Call of Duty" ist tot

Vince Zampella ist tot
Erfinder von „Call of Duty“ stirbt in seinem Ferrari

Vince Zampella, der Schöpfer des Videospiels "Call of Duty" und Battlefield-Chef, stirbt bei einem Autounfall in seinem Ferrari 296 GTS.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.12.2025
Als Favorit speichern
Call of Duty Ferrari 296 GTB Vince Zampella
Foto: Ferrari S.p.A.

Der US-amerikanische Spieleentwickler Vince Zampella ist am Sonntag (21.12.2025) bei einem Autounfall in Kalifornien ums Leben gekommen. Das bestätigten örtliche Behörden sowie später der Spielekonzern Electronic Arts. Zampella wurde 55 Jahre alt.

Ferrari 296 GTS fing sofort Feuer

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 12:45 Uhr Ortszeit in den San Gabriel Mountains nördlich von Los Angeles. Zampella war mit einem Ferrari 296 GTS auf einer kurvenreichen Straße unterwegs, als das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache ausbrach, gegen eine Betonbarriere prallte und unmittelbar in Brand geriet. Zampella wurde im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch am Unfallort.

Ein weiterer Insasse des Fahrzeugs wurde durch die Wucht des Aufpralls aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt. Er erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Identität der zweiten Person wurde bislang nicht bekannt gegeben. Unklar ist nach Angaben der Ermittler zudem, wer den Wagen zum Zeitpunkt des Unfalls steuerte. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Beim 296 GTS handelt es sich um die Cabrio-Variante des 880 PS starken Hybrid-Sportlers 296 GTB.

Zampella hinterlässt drei Kinder

Zampella galt als einer der einflussreichsten Entwickler der Videospielbranche. Als Mitbegründer des Studios Infinity Ward prägte er die "Call of Duty"-Reihe maßgeblich und war federführend an der Entwicklung von "Call of Duty 4: Modern Warfare" beteiligt, das als Meilenstein des modernen Militär-Shooters gilt. Die Reihe entwickelte sich ab 2003 zu einer der kommerziell erfolgreichsten Marken der Videospielgeschichte.

Nach seinem Weggang von Infinity Ward gründete Zampella 2010 gemeinsam mit Jason West das Studio Respawn Entertainment. Dort entstanden unter seiner Leitung Titel wie "Titanfall", "Titanfall 2", das Battle-Royale-Spiel "Apex Legends" sowie "Star Wars Jedi: Fallen Order". Respawn wurde 2017 von Electronic Arts übernommen.

Battlefield-Chef seit 2020

Innerhalb von Electronic Arts übernahm Zampella 2020 zusätzlich die Verantwortung für die "Battlefield"-Reihe und wurde als "Head of Battlefield" eingesetzt. Zuletzt war er an der strategischen Neuausrichtung der Marke beteiligt. Electronic Arts würdigte Zampella in einer Stellungnahme als visionären Entwickler und prägenden Kopf der interaktiven Unterhaltung. Seine Arbeit habe Millionen von Spielern weltweit beeinflusst und werde die Spieleentwicklung auch künftig mitbestimmen, teilte das Unternehmen mit.

