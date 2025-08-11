Zwei Autos im Jahr – und du musst warten? Willkommen bei Bugatti.

Unter der langgestreckten Motorhaube des Brouillard arbeitet der legendäre 8,0-Liter-W16-Motor mit vier Turboladern: ein Aggregat, das seit seiner Premiere im Veyron als technisches Meisterstück gilt. In dieser Ausbaustufe leistet er rund 1.600 PS und entwickelt ein Drehmoment, das selbst in der Liga der Hypersportwagen außergewöhnlich ist. Die Kraftübertragung erfolgt über ein speziell abgestimmtes Doppelkupplungsgetriebe, das nicht nur die Beschleunigung optimiert, sondern auch sanfte Gangwechsel für eine nahezu unterbrechungsfreie Kraftentfaltung ermöglicht.

Trotz dieser Leistungswerte ist der Brouillard kein Fahrzeug für Rundenrekorde auf der Rennstrecke. Seine Fahrwerksabstimmung, das aerodynamische Paket und die aufwendige Geräuschdämmung sind darauf ausgelegt, eine Balance aus Performance und Inszenierung zu schaffen – ähnlich wie bei einem Konzertflügel von Steinway, dessen Perfektion weniger für den Wettbewerb als für den ästhetischen Genuss geschaffen wird.

Inspiration aus dem Stall Der Name Brouillard – französisch für "Nebel" – verweist auf Ettore Bugattis Lieblingspferd, ein Symbol für Anmut, Kraft und kontrollierte Dynamik. Diese Hommage manifestiert sich nicht nur im Namen, sondern auch in den eingesetzten Materialien: Im Interieur finden sich handverarbeitete Lederflächen höchster Qualität, ergänzt durch gewebte Einsätze aus echtem Pferdehaar.

Dieses Material ist in der modernen Automobilproduktion nahezu ausgestorben, da es aufwendig in der Verarbeitung ist und nur von wenigen spezialisierten Manufakturen in gleichbleibender Qualität geliefert werden kann. Für Kenner hat Pferdehaar jedoch eine unverwechselbare Haptik und ein natürliches Temperaturverhalten, das weder Leder noch synthetische Textilien erreichen. In Verbindung mit polierten Metallapplikationen und offenporigen Hölzern entsteht ein Ambiente, das eher an Haute Couture als an klassische Fahrzeugausstattung erinnert.

Limitierung als Statement Das neu eingeführte "Programme Solitaire" ist Bugattis strategische Antwort auf die zunehmende Homogenisierung im Luxusautomobilmarkt. Mit einer maximalen Fertigung von zwei vollständig individualisierten Fahrzeugen pro Jahr wird nicht nur die Exklusivität gesteigert, sondern auch ein Sammlerwert geschaffen, der über die Jahre weiter wachsen dürfte.

Offizielle Preisangaben gibt es nicht, doch in Branchenkreisen kursieren Summen deutlich jenseits der 10-Millionen-Euro-Marke – und das ohne Berücksichtigung individueller Sonderwünsche. Dabei verkauft Bugatti nicht allein ein Automobil, sondern ein kuratiertes Gesamterlebnis, das den Käufer von der ersten Konzeptskizze bis zur persönlichen Übergabe begleitet.