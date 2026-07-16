Bestune B70S: Neuer China-SUV mit Zweiliter-Turbo und 265 PS

Mit Bestune startet eine weitere chinesische Automarke auf dem deutschen Markt. Hinter der Marke steht der Staatskonzern FAW (First Automotive Works), einer der ältesten und größten Autohersteller Chinas sowie langjähriger Joint-Venture-Partner von Volkswagen. Importeur Indimo Automotive bringt zunächst drei Benzinermodelle nach Deutschland – darunter das SUV-Coupé B70S, das ab 31.995 Euro angeboten wird.

Besser als Cupra Formentor? Der Bestune B70S tritt im Segment der sportlich gezeichneten SUV-Coupés an und orientiert sich mit seiner flachen Dachlinie an Konkurrenten wie dem Cupra Formentor. Der ist allerdings ziemlich genau 10.000 Euro teurer. Der Bestune B70S ist 4,56 Meter lang, 1,84 Meter breit und 1,52 Meter hoch – und damit sogar etwas größer als der Spanier. Auffällig sind die steil stehende Front mit großem Kühlergrill, schmale LED-Scheinwerfer und eine markante Heckpartie mit durchgehend gestalteten Rückleuchten. Hinter der serienmäßigen elektrischen Heckklappe stehen 360 Liter Kofferraumvolumen zur Verfügung.

Im Innenraum setzt Bestune auf die typisch moderne Cockpitgestaltung mit zwei großen Bildschirmen. Das digitale Kombiinstrument misst 12,3 Zoll, der zentrale Infotainment-Bildschirm 12,2 Zoll. Hinzu kommt ein sieben Zoll großes Touchdisplay zur Steuerung der Klimaanlage. Zur Serienausstattung gehören außerdem ein Panorama-Glasschiebedach, elektrisch verstellbare Vordersitze sowie eine 360-Grad-Kamera.

Kompromisse beim Infotainment Beim Infotainment müssen Käufer allerdings Kompromisse eingehen. Apple CarPlay und Android Auto werden nicht direkt unterstützt, sondern lassen sich nur über eine zusätzliche Smartphone-App nutzen. Auch DAB-Radio gehört nicht zum Ausstattungsumfang. Dafür fällt die Sicherheitsausstattung schon im Basismodell umfangreich aus. Der B70S verfügt unter anderem über sechs Airbags, Totwinkelwarner, Spurhalte- und Spurverlassensassistent, adaptive Geschwindigkeitsregelung, ISOFIX-Befestigungen sowie eine Rundumsichtkamera. Nach chinesischem C-NCAP-Crashtest erhielt das Modell die Höchstwertung von fünf Sternen.

Für den Antrieb sorgt ein aufgeladener Zweiliter-Vierzylinder-Benziner mit 195 kW (265 PS) und 340 Nm Drehmoment. Die Kraft wird über ein Automatikgetriebe an die Vorderräder übertragen. Damit zielt er ziemlich genau auf den Cupra Formento VZ, der ebenfalls 265 PS leistet und in 6,5 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 sprintet. Nach Herstellerangaben erreicht der Bestone B70S eine Höchstgeschwindigkeit von mindestens 200 km/h – beim Cupra sind es 245 km/h. Einen elektrifizierten Antrieb oder Hybridtechnik bietet Bestune derzeit nicht an.