"Fünf Jahr, dann verschwinden große Autobauer aus den Top 10"

Die europäische Automobilindustrie befindet sich in einer historischen Zerreißprobe. Auf der einen Seite lockt China trotz Umsatzeinbrüchen und Preiskrieg weiterhin mit einer gigantischen Marktgröße, auf der anderen Seite stehen die USA, die immer mehr Technik aus China den Eintritt verweigern. Der China-Experte und ehemalige BMW-Manager Daniel Kirchert beschreibt das als klassische Sandwich-Position.
Während deutsche Hersteller in Fernost einen dramatischen Rückgang ihrer Marktanteile von einst 25 auf nur noch 12 Prozent erleben, habe China das Elektroauto als primäres industriepolitisches Ziel bereits abgehakt, beschreibt Kirchert. "China ist das Fitnessstudio der Welt – wer dort besteht, ist überall wettbewerbsfähig." Das heißt für ihn aber ...