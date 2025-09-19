Blumes riskantes Spiel: VW kämpft verzweifelt mit der Software

Seit Jahren kämpft Volkswagen mit dem gleichen Problem: Die Software bremst den Konzern aus. Immer neue Verzögerungen, unfertige Funktionen und Milliardenkosten haben VW, Audi und Porsche an den Rand der Wettbewerbsfähigkeit gebracht. Wie das Manager-Magazin berichtet, soll nun Rivian die Lösung bringen – ein junges US-Start-up, das selbst ums Überleben ringt.

Ein riskanter Pakt mit Rivian Im Sommer 2024 besiegelten VW-Chef Oliver Blume und Rivian-Gründer RJ Scaringe ihre Partnerschaft. Rivian bringt moderne Software-Architekturen mit, VW das Geld. Für beide Seiten eine Wette auf die Zukunft – doch Euphorie war schon beim Handschlag kaum zu spüren.

Neue Verzögerungen statt Aufbruch Statt schneller Lösungen reißen die Probleme nicht ab. Modelle wie der Audi A4 E-Tron oder Porsches K1-SUV verschieben sich um Jahre, die Kosten explodieren. Selbst die ungeliebte Cariad-Software könnte als Notlösung wieder herhalten – ausgerechnet jenes Projekt, das Blumes Vorgänger Herbert Diess das Amt kostete.

Der Druck auf Oliver Blume wächst Im Konzern wird die Stimmung rauer. Betriebsratschefin Daniela Cavallo und Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch stellen kritische Fragen, Audi- und Porsche-Manager zweifeln offen. Wenn die Software-Allianz scheitert, könnte Blume das gleiche Schicksal ereilen wie einst Herbert Diess.

Gregor Hebermehl Das Team von Rivian arbeitet aktuell an der Software für den R2. Hier präsentiert Rivian-Gründer und Chef Robert „RJ“ Scaringe das Modell bei der Premiere in Laguna Beach im März 2024.