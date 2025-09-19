AMS Kongress
Tech & Zukunft

Blumes riskantes Spiel: VW kämpft verzweifelt mit der Software

Blumes riskantes Spiel
VW kämpft verzweifelt mit der Software

Volkswagen steckt tief in der Softwarekrise – und setzt ausgerechnet auf Rivian als Retter. Ein Bericht des Manager-Magazins zeigt nun, wie riskant dieses Bündnis für VW und Oliver Blume wirklich ist.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.09.2025
Oliver Blume, Porsche-Chef, VW-Vorstand
Foto: Porsche / VW / Schönfeld

Seit Jahren kämpft Volkswagen mit dem gleichen Problem: Die Software bremst den Konzern aus. Immer neue Verzögerungen, unfertige Funktionen und Milliardenkosten haben VW, Audi und Porsche an den Rand der Wettbewerbsfähigkeit gebracht. Wie das Manager-Magazin berichtet, soll nun Rivian die Lösung bringen – ein junges US-Start-up, das selbst ums Überleben ringt.

Ein riskanter Pakt mit Rivian

Im Sommer 2024 besiegelten VW-Chef Oliver Blume und Rivian-Gründer RJ Scaringe ihre Partnerschaft. Rivian bringt moderne Software-Architekturen mit, VW das Geld. Für beide Seiten eine Wette auf die Zukunft – doch Euphorie war schon beim Handschlag kaum zu spüren.

Neue Verzögerungen statt Aufbruch

Statt schneller Lösungen reißen die Probleme nicht ab. Modelle wie der Audi A4 E-Tron oder Porsches K1-SUV verschieben sich um Jahre, die Kosten explodieren. Selbst die ungeliebte Cariad-Software könnte als Notlösung wieder herhalten – ausgerechnet jenes Projekt, das Blumes Vorgänger Herbert Diess das Amt kostete.

Der Druck auf Oliver Blume wächst

Im Konzern wird die Stimmung rauer. Betriebsratschefin Daniela Cavallo und Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch stellen kritische Fragen, Audi- und Porsche-Manager zweifeln offen. Wenn die Software-Allianz scheitert, könnte Blume das gleiche Schicksal ereilen wie einst Herbert Diess.

Rivian R3X
Gregor Hebermehl

Das Team von Rivian arbeitet aktuell an der Software für den R2. Hier präsentiert Rivian-Gründer und Chef Robert „RJ“ Scaringe das Modell bei der Premiere in Laguna Beach im März 2024.

Ein wackliger Partner

Auch Rivian selbst ist angeschlagen. Milliardenverluste, Stellenabbau und schwache Qualitätswerte lassen Zweifel wachsen, ob das Start-up mit seinen eigentlich schicken Elektroautos und der ebenso schicken Software-Oberfläche die Rettung für VW sein kann. Während Rivian mit voller Kraft an seinem eigenen Elektro-SUV arbeitet, droht Volkswagen im Chaos der Anpassungen zu versinken.