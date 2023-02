Porsche Elektro-Flaggschiff ab 2027 Der elektrische Über-Cayenne kommt

Bereits seit drei Jahren ist der intern "K1" genannte Top-Porsche in Planung. Der rund fünf Meter lange elektrische "Über-SUV" ist oberhalb des Cayenne positioniert und soll an den Erfolg von Porsche Macan und Cayenne anknüpfen sowie gleichzeitig der elektrischen Konkurrenz wie Mercedes EQS SUV und BMW iX Marktanteile wegnehmen. In erster Linie ist das noch namenlose Modell für die Märkte in Nordamerika und China interessant. Europäische Kunden werden jedoch auch nicht leer ausgehen. Der Allrad-K1 wird das fünfte E-Modell der Marke. Neben dem Porsche Taycan stehen der elektrische Macan ab 2024, Porsche Boxster und Cayman als Stromer ab 2025 sowie eine Elektro-Version des Cayenne nicht vor 2026 auf dem Plan.

Porsche "K1" ist "halb Limousine, halb Crossover"

Im Rahmen des Porsche-Investoren-Meetings Mitte 2022 hat Porsche-Chef Oliver Blume den Ausbau der Modellpalette bereits angekündigt. "Wir planen, unser attraktives Portfolio um ein neues, rein elektrisches Luxus-SUV-Modell zu erweitern", sagte der Vorstandsvorsitzende. Das neue Modell soll im Werk in Leipzig vom Band rollen. Dort wird auch der auf 2024 verschobene Porsche Macan EV gefertigt. "Dieses neue Modell wird unsere Position im Segment der Luxusautomobile weiter ausbauen. Wir zielen vorwiegend auf die margenstärkeren Segmente ab und wollen so neue Absatzchancen erschließen." Der neue große Porsche-SUV wird nach Aussage von Blume eine "sehr sportliche Interpretation eines SUV".

Bereits Ende 2021 hatte auto-motor-und-sport.de über ein neues elektrisch betriebenes Porsche-Modell berichtet. Auf einer Präsentation in den USA haben wohl Händler eine erste Zeichnung gesehen, die sie als "sehr Porsche untypisch" bezeichneten und ein "flaches Heckdesign" attestierten. Das Modell sei "halb Limousine, halb Crossover" und "verwegen" ohne eine Verwandtschaft zum Cayenne oder Macan. Die Motorhaube sei kurz, die Windschutzscheibe steil, das Dach stark geschwungen. Eine dritte Sitzreihe soll es ebenfalls geben.

Für eine verbesserte Geländegängigkeit verbaut Porsche nach einem Bericht der britischen Autocar eine mehrfach einstellbare Luftfederung, die die Fahrzeughöhe regelt. Außerdem gibt es eine Allradlenkung mit einem Einschlagwinkel von bis zu fünf Grad für die Hinterräder.

Porsche-Flaggschiff steht auf PPE-Basis

Mit Blick auf das Design und die Entwicklungssynergien innerhalb des Konzerns baut der Porsche-SUV/Crossover auf der PPE-Elektroplattform (Premium Platform Electric) auf. Ursprünglich war geplant, den K1 im Rahmen des inzwischen eingestellten Artemis-Projekts zusammen mit Audi zu entwickeln und auf die neue SSP-Plattform (Scalable Systems Platform) zu stellen, die auf 2026 verschoben wurde. Das Pendant der Ingolstädter war der "Landjet", der unterdessen auf einen elektrischen Audi A8 ebenfalls auf PPE reduziert wurde. Dieser orientiert sich an der Studie Grandsphere (siehe Fotoshow).

Als technisches Urmeter gilt für das neue Porsche-Flaggschiff die Studie Mission R und deren modifizierte PPE-Basis. Sie verfügt über eine 900-Volt-Technologie mit Schnellladefähigkeit und lässt sich innerhalb von 15 Minuten von fünf auf 80 Prozent aufladen. Die Dauer-Leistung liegt bei 650 PS, die Peak-Leistung bei über 1.000 PS. Wichtigste Innovation dieser permanenterregten Synchronmaschinen (PSM) ist die Öldirektkühlung des Stators, die diese sehr hohe Peak- und Dauerleistung ermöglicht. Die Kraft der beiden E-Maschinen gelangt über geradverzahnte Eingang-Getriebe und mechanische Differenzialsperren an die Vorder- und Hinterräder.

Fazit

Porsche will 2027 einen elektrischen SUV/Crossover an den Start bringen, der Porsche-untypisch ausfällt. Das Modell wird auf der mit Audi gemeinsam entwickelten PPE-Basis stehen. Damit wäre es ein Schwestermodell zum elektrischen A8.