Jensen Huang, Gründer und Vorstandsvorsitzender des Computerchipherstellers Nvidia, sieht im vollständig automatisierten Verkehr die Zukunft: „Alles, was sich bewegt, wird irgendwann autonom sein.“ Einem Bericht der Automobilwoche zufolge wollen Daimler und Zulieferer Bosch auf dem Gebiet der selbstfahrenden Autos schon bald erste Ergebnisse präsentieren. Michael Hafner, Leiter automatisiertes Fahren bei Mercedes-Benz wird wie folgt zitiert: „Wir bereiten uns darauf vor, ab 2021 eine große Zahl an Robotaxis bereitzustellen.“ Ob hier Nvidia-Bauteile Verwendung finden, ist nicht bekannt.

Dabei könnte es sich um mehr als 10.000 Fahrzeuge handeln, sofern die Behörden in den jeweiligen Zielmärkten die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen schaffen. China soll dabei erst an dritter Stelle stehen, zuvor sollen die USA und Europa an der Reihe sein.

Ob die für den ersten Einsatz in zwei Jahren geplanten Autos autonom nach Level 4 (Pedale und Lenkrad sind weiterhin an Bord, ein Fahrer kann und muss in bestimmten Situationen eingreifen) oder vollständig automatisiert nach Level 5 (ohne Lenkrad und Pedale) fahren werden, wurde nicht näher spezifiziert.

Audi A8 auf Level 3

Neben der Kooperation mit Bosch arbeitet Daimler auch mit dem Konkurrenten BMW zusammen, um gemeinsam Technologien für das selbstfahrende Auto zu entwickeln und marktreif zu machen. Volkswagens Premiumtochter Audi bremst einem anderen Bericht nach dagegen die Entwicklungsarbeit für Level 4 und Level 5 deutlich ab, man möchte sich stattdessen auf das teilautomatisierte Fahren nach Level 3 (z.B. Autobahnassistenten) konzentrieren.

Hier galt der aktuelle Audi A8 bei seiner Premiere im Jahr 2017 als Vorreiter. Fehlende gesetzliche Rahmenbedingungen, die der Software die Steuerung des Autos auf längeren Strecken erlauben, führen aber bis heute dazu, dass die entsprechende Technik im Audi A8 nicht angeboten werden kann.