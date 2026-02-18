AMS Kongress
Tech & Zukunft
Technik erklärt

Diese Fehler beim Doppelkupplungsgetriebe unbedingt vermeiden

Typische DSG-Fehler
Diese sieben Fehler ruinieren Doppelkupplungsgetriebe

Wer hätte gedacht, dass selbst beim Warten an der Ampel folgenschwere Fehler passieren können? Wir zeigen, was viele DSG-Besitzer falsch machen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.02.2026
DSG Getriebe Doppelkupplungsgetriebe Aufmacher
Foto: ams

Doppelkupplungsgetriebe, oft als DSG oder DKG bezeichnet, stellen heute einen wesentlichen Pfeiler moderner Antriebstechnik dar. Sie sollen den Komfort einer Wandlerautomatik mit der Effizienz und Dynamik eines manuellen Schaltgetriebes vereinen. Durch die Aufteilung auf zwei Teilgetriebe mit jeweils eigener Kupplung ermöglichen sie Gangwechsel ohne nennenswerte Zugkraftunterbrechung in Bruchteilen einer Sekunde. Doch diese technologische Finesse bringt eine erhöhte Komplexität mit sich, die im Alltag eine spezifische Handhabung erfordert.

Der ADAC hat in einem aktuellen Beitrag verdeutlicht, dass die Lebensdauer dieser Aggregate maßgeblich vom Nutzerverhalten abhängt. Während ein mechanisch gut behandeltes System problemlos Laufleistungen von ...