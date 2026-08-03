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Tech & Zukunft
Technik erklärt

Elektrische Parkbremse erklärt: Funktionsweise und typische Probleme

Leere Batterie und EPB
Notfall-Check für Elektrische Parkbremse

Die elektrische Parkbremse, kurz EPB, ersetzt zunehmend die klassische Handbremse. Doch was tun, wenn die Batterie leer ist oder technische Probleme auftreten?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 03.08.2026
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02/2025 Elektrische Feststellbremse Notbremsfunktion
Foto: Torsten Seibt

Die elektrische Parkbremse wird über das 12-Volt-Bordnetz des Fahrzeugs betrieben. Ein kleiner Schalter ersetzt dabei den traditionellen Handbremshebel. Beim Betätigen aktiviert ein Stellmotor im Bremssattel eine Gewindespindel, die den Bremskolben gegen die Beläge drückt. Dieses System bietet Komfortfunktionen wie das automatische Lösen beim Anfahren oder das Nachjustieren der Bremsen bei Temperaturschwankungen.

Ein entscheidender Vorteil ist die Integration der EPB in die Betriebsbremse, wodurch sie auch als Notbremse fungieren kann. In kritischen Situationen, etwa bei einem Ausfall der Fußbremse, ermöglicht das System eine kontrollierte Verzögerung durch ABS und ESP. Diese Funktion kann sogar von einem Beifahrer ausgelöst werden, sollte der Fahrer handlungsunfähig sein.

Probleme bei leerer Batterie

Eine häufige Herausforderung tritt auf, wenn die Fahrzeugbatterie vollständig entladen ist. In solchen Fällen lässt sich die angezogene Parkbremse oft nicht mehr per Schalter lösen. Das Fahrzeug kann weder geschoben noch abgeschleppt werden, ohne vorher eine Spannungsversorgung herzustellen. Hierfür empfiehlt sich entweder eine Starthilfe oder der Anschluss einer externen Batterie.

Einige Fahrzeuge verfügen zusätzlich über eine mechanische Notentriegelung, deren Bedienung in der Betriebsanleitung beschrieben ist. Diese Option ist jedoch modellabhängig und erfordert spezifisches Fachwissen.

Wartung und Kostenaspekte

Die Wartung einer elektrischen Parkbremse unterscheidet sich deutlich von der klassischen Variante. Beim Wechsel von Bremsbelägen an der Hinterachse müssen die Stellmotoren in einen speziellen Servicemodus versetzt werden. Dies erfolgt meist über ein Diagnosegerät oder durch bestimmte Tastenkombinationen im Bordmenü.

Freie Werkstätten ohne Zugang zu herstellerspezifischer Software stoßen hier oft an ihre Grenzen. Unsachgemäße Eingriffe können zu Schäden an Stellmotoren oder Steuergeräten führen, was hohe Reparaturkosten nach sich zieht.

Automatikfunktionen im Alltag

Viele Fahrzeuge mit EPB bieten Komfortfunktionen wie das automatische Lösen der Bremse beim Anfahren. Diese Funktion setzt jedoch voraus, dass bestimmte Bedingungen erfüllt sind: Die Fahrertür muss geschlossen sein, der Sicherheitsgurt angelegt und eine Fahrstufe eingelegt sein. Werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt, bleibt die Bremse angezogen – ein vermeintlicher Defekt, der aber auch auf fehlende Bedienkenntnisse zurückzuführen sein könnte.

Fazit