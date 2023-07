Und diese 25 Modelle zeigen eindrücklich, Automobilbau aus Deutschland ist unangefochten Spitze. Audi, BMW, Mercedes, Porsche, das sind die Top-Marken unseres Rankings. Doch auch Cupra, Ford, Hyundai und Kia haben es in das Ranking geschafft. Erstaunlich dabei: Neben hochpreisigen Oberklasse-Modellen zeigen sich die 25 durchaus divers. SUV, Elektroautos, Verbrenner, PHEVs, Oberklasse oder Kompaktklasse, Kombis oder Limousinen – es ist alles vertreten.

Hier die Steckbriefe der Top-5-Modelle:

Platz 5: BMW iX1 xDrive 30 (630 Punkte) Unsere Tester schreiben: "Der BMW iX1 tritt an, um bekannte Vorstellungen zu sprengen, was ein E-Auto an Vollwertigkeit, Sicherheit, Fahrvergnügen und Alltagsnormalität bieten kann". Im Vergleichstest mit Audi Q4 E-Tron und Mercedes EQB klären wir, was davon stimmen kann und welches das beste Konzept für einen Stromer ist – eine eigene E-Basis wie bei Audi oder eine Multitraktionsplattform, wie sie BMW und Mercedes nutzen.

Platz 4: Mercedes C 300 d T (635 Punkte)

Unsere Tester schreiben: "Mercedes hat den Charakter der (eingesparten) früheren Luftfederung ins Stahl-Pendant übertragen – als Angebot, nicht als Pflicht. Es gibt ja noch "Sport" und "Sport plus", da bleibt die C-Klasse ganz bei sich. Kein Mitbewerber traut sich, die angebotenen Dämpfungs-Modi ähnlich weit aufzufächern. Toll, dass die Stuttgarter dieses besondere Fahrgefühl servieren – da doch alle Welt als dynamisch wahrgenommen werden will. Noch toller, dass jenes Wiegen und Wogen mit ausgeprägtem Festsaugen an die Straße gekoppelt ist sowie mit einem äußerst fundierten Geradeauslauf.

So gut wie Mercedes tariert derzeit kein Klassen-Konkurrent Zielkonflikte aus: Das Heck stützt sich seitlich stabil ab, die Front beißt zu, weshalb sich der C 300 d niemals im Ungefähren bewegt, stattdessen einen direkten Draht zwischen Lenkung und Lenkrad spannt."

Platz 3: BMW i7 xDrive 60 (637 Punkte)

Unsere Tester schreiben: "Seltsam geerdet wirken zunächst Vehemenz und Drangfülle des Antriebs. Der i7 verzichtet – unter Mithilfe seines Leergewichts von 2,68 Tonnen – auf vorschlaghammerige Beschleunigung. Doch schaut man sich die Sprintwerte an, wird klar: Mehr als ein paar kleine Wattebäuschchen können sie nicht an den Hammer geklebt haben, um seine Durchschlagskraft zu dämpfen.

Aber seine ganze Verve entströmt dem Antrieb ohne Drama und mit perfekt geregelter, unerschütterlich gripfester Umsetzung auf die Straße. Dazu überragt die Laufkultur der Maschinen. Dem Verbrennungsmotor weniger romantisch Zugeneigte könnten gar feststellen, dass dagegen selbst die Manieren des V12 übers Tollpatschige nicht hinauskommen."

Platz 2: Mercedes EQS 580 4-Matic SUV (646 Punkte) Unsere Tester schreiben: "Schlicht EQS SUV heißt das dritte Modell auf der großen E-Plattform von Mercedes, hier versehen mit dem Zusatz 580 4-Matic. Mit anderen Worten: der größte, schwerste und stärkste Elektrowagen von Mercedes.

Wer einen Elektro-SUV mit viel Platz, hoher Reichweite und gutem Reisekomfort sucht, dabei nicht auf den Cent achten muss, findet derzeit kaum ein überzeugenderes Angebot. Das mäßige Brems-Feedback und der Ressourcenverbrauch bei Produktion und Transport aber trüben die EQS-Euphorie."

Platz 1: Mercedes EQS 580 4-Matic (661 Punkte) Unsere Tester schreiben: "Wie weit seine Technik den EQS in die Zukunft trägt? Man wird sehen. Doch noch lange wird man staunen, was für ein zeitenwendiges Auto er ist. Das zeigt sich schon darin, dass er die Idee der Luxuslimousine formal neu angeht. Wie viel kleiner, geduckter er trotz seiner nicht gerade zierlichen Abmessungen neben dem i7 wirkt. Doch wegen seiner Bogenform liegen die A-Säulen arg im Blick. Und wegen der flachen Scheiben fühlt sich der EQS enger an als der i7. Dabei ist er das gar nicht.

Also Startknopf drücken, Fahrtrichtung wählen, ab dafür. Und auch hier: mit welch unnachgiebigem Druck, dabei homogen, harmonisch, leise er voranstürmt. Auch hier trügt das Gefühl, hält es den EQS doch für noch vehementer als den BMW. Der EQS entfaltet seine Leistung aber noch mitreißender. Dass er insgesamt rasanter und dynamischer als der BMW fährt, liegt aber nicht an der schieren Kraft seines E-Motors, sondern an der Macht des Fahrwerks."

Top 25 Modelle Testergebnisse Modell Summe Karosserie (max. 150) Summe Sicherheit (max. 150) Summe Komfort (max. 100) Summe Antrieb (max. 150 Summe Fahrverhalten (max. 150 Eigenschaftswertung (max. 700) Summe Umwelt/Nachhaltigkeit (max. 150) Summe Kosten (max. 1500) Gesamtwertung (max. 1.000) Mercedes EQS 580 4Matic 108 110 93 114 115 540 75 46 661 Mercedes EQS 580 4Matic SUV 120 104 90 110 105 529 67 50 646 BMW i7 xDrive 60 107 99 94 110 102 512 77 48 637 Mercedes C 300 d T 105 103 79 110 97 494 69 72 635 BMW iX1 xDrive 30 97 90 67 99 91 444 98 88 630 BMW 740d xDrive 107 106 94 120 90 517 59 53 629 Mercedes GLC 300 d 4Matic 110 106 80 104 94 494 56 71 621 Porsche Taycan GTS 88 93 76 113 119 489 78 51 618 Audi Q4 50 e-tron Quattro 102 86 70 95 88 441 97 78 616 BMW 330d Touring 100 96 71 118 96 481 66 68 615 Mercedes S 350 d L 4Matic 106 97 93 115 102 513 51 49 613 Mercedes EQB 350 4Matic 104 84 67 96 95 446 90 77 613 Mercedes GLC 300 4Matic 107 102 77 104 96 486 56 65 607 Audi A8 50 TDI Quattro 106 100 85 106 104 501 55 51 607 Audi A3 Sportback 35 TFSI Advanced 85 91 66 88 88 418 93 95 606 Audi A5 Coupé 40 TFSI Quattro Advanced 87 98 69 98 95 447 79 78 604 Audi A4 Avant 50 TDI Quattro S-Line 106 96 72 104 95 473 62 66 601 Audi A7 Sportback 55 TFSI Quattro 102 102 77 118 98 497 56 48 601 BMW M340i Touring xDrive 101 93 71 125 105 495 57 45 597 Cupra Leon 1.5 eTSI 83 87 63 87 94 414 87 94 595 BMW 530e xDrive Touring 106 92 80 86 80 444 75 70 589 Ford Focus Turnier 2.3 Ecoboost ST X 86 95 53 104 112 450 66 73 589 Hyundai Ioniq 6 AWD Techniq 88 90 65 102 75 420 87 82 589 Kia Ceed 1.5 T-GDI GT-line 88 87 65 84 80 404 85 100 589





