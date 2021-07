Quiz: Exoten-Autos erkennen Wer weiß denn sowas?

Es gibt Hersteller, die machen es einem echt nicht leicht, die einzelnen Baureihen voneinander zu unterscheiden. Wie bitte? Sie kennen sich aus mit den Autos. Erkennen jedes schon allein an der Lichtsignatur? Na gut, Herausforderung angenommen. Wie steht es denn um jene Fahrzeuge, die regulär auf dem deutschen Markt gar nicht angeboten werden? Um die, die vielleicht nur als Kleinserie erscheinen. Handgefertigt und in geringer Stückzahl. Da sind wirklich ein paar ziemlich schicke Schlitten dabei. Doch auch so manches Großserien-Modell aus Übersee würde sich auf den Straßen der Bundesrepublik ganz gut machen. In diesem Quiz haben wir mal einige Exoten versammelt – und Sie müssen sie identifizieren. Übrigens: Zu offensichtliche Logos und Schriftzüge haben wir freilich verfälscht. So einfach machen wir es Ihnen nicht.

Identifizieren Sie diese Exoten 1 von 9 Fragen Wir fangen langsam an - wirkt der vertraut? Klar - eine Polo GLI Limousine Logisch - der Bora GLI Sicher - ein Jetta GLI Zu leicht? Gut - und was ist hiermit? Das ist der Honda S660 Das ist der Daihatsu GR Copen Das ist der Hyundai i10 CC Wer entblößt sich hier? Der Eagle Lightweight GT Der Looca LCA R Der Lucra LC470 Es bleibt sportlich... ... mit dem Falcon F7 ... mit dem Shelby Street GT ... mit dem Striker RSR Ab ins Gelände! Mit dem Ford Escape Mit dem Kia Telluride Mit dem Genesis GV80 Oder doch lieber an den roten Teppich? Gerne - im Toyota Century Schön - im Aurus Senat Toll - Brown Automotive Premier Der ist gut für ein Dragrace. Sowas geht im Equus Bass 770 Ah, der Camo Revival Das ist doch der der Eleanor-Nachbau! Der sieht schon nach viel Tempo aus.. Schnell ist so ein Spyker C8 Ui, ein Eastern Cars Venom Holla! Ein Rezvani Beast Alpha X Und zum Abschluss noch die Heckansicht des... ... Noble M400 ... Rossion Q1 Hurricane RS Jetzt teilen Auswertung Nochmal versuchen

Fazit

Und, haben Sie jetzt Lust auf Auto-Shopping jenseits der Landesgrenzen? Wir könnten das verstehen. Individualität muss eben nicht immer eine grelle Lackierung sein. Noch individueller wird es mit einem Auto, das hier so gut wie niemand fährt.