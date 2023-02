Lazzarini Plectrum Wasserstoff-Superyacht fährt bis zu 139 km/h

Lazzarini stellt mehrfach pro Jahr ungewöhnliche Superyacht-Konzepte vor, wobei das italienische Designstudio mit technischen Superlativen nicht geizt. Die Plectrum ist der neueste Entwurf der Italiener – und er ist wieder ein bisschen spektakulärer als die meisten seiner Vorgänger. Auf jeden Fall gibt es Platz für einen Hubschrauber, eine kleinere Yacht, ein Motorboot und einen Aston Martin.

Die Plectrum ist 242 Fuß (74 Meter) lang, 45 Fuß (14 Meter) breit und mit Tragflächen ausgerüstet, die sie bei höheren Geschwindigkeiten aus dem Wasser heben und damit die Verdrängung und den Reibungswiderstand deutlich reduzieren. So sollen die insgesamt 15.000 PS leistenden und von einer Wasserstoff-Brennstoffzelle gespeisten Elektromotoren das Schiff auf eine Höchstgeschwindigkeit von 75 Knoten (139 km/h) beschleunigen.

Mit Booten und Hubschrauber und Auto

Wie die meisten Lazzarini-Yachten, so besteht auch die Plectrum vor allen Dingen aus leichter Kohlefaser. Zwei seitliche Stabilisatoren können bis zu einer Breite von 65 Fuß (20 Meter) ausfahren. Deren Oberseiten sind mit Holz beplankt – ob sich dort beim Stillstand der Yacht auch Gäste zum Beispiel in die Sonne legen können, ist unbekannt. Platz bietet die Plectrum auch an anderen Orten mehr als genug.

Über der Eigner-Suite befinden sich sechs Gästekabinen. Im Bugbereich ist ein Hubschrauber ist auf seiner Landefläche nach oben ausfahrbar, seitlich gibt es Klappen zum Zuwasserlassen einer kleineren Yacht. Im Heckbereich befinden sich mehrere Terrassen, ein Pool und die Stellplätze für ein Motorboot und einen Aston Martin.

Fazit

Lazzarini erfreut immer wieder mit frischen spektakulären Yacht-Konzepten. Die neue Plectrum soll trotz einer Länge von 74 Meter bis zu 139 km/h schnell sein. An Bord sind eine kleinere Motoryacht, ein Hubschrauber, ein Motorboot und ein Aston Martin. Trotzdem gibt es noch viel Platz für einen Pool und mehrere Terrassen. Es wäre toll, wenn Lazzarini mal eines seiner Konzepte in der Realität umsetzt.