Leserwahl: Die besten Familienautos 2026 - jetzt abstimmen und Kia EV3 gewinnen!

Nach einem Jahr Pause startet nun die 14. Ausgabe der großen Leserwahl zum Familienauto des Jahres – mit verfeinertem Modus. Unverändert bleiben die Auswahlkriterien der zur Wahl stehenden Fahrzeuge: Kombis, Vans und SUV mit einem variablen Gepäckraum von mindestens 400 Litern Volumen eignen sich am besten als geräumiges und praktisches Familienauto. Neu in diesem Jahr ist die Einteilung der Kategorien: Sie küren nun – in zwei Preisklassen – den beliebtesten Kombi, Van und SUV.

Da das Angebot bei SUV mittlerweile so umfangreich wie unübersichtlich ausfällt, ist dieses Segment abhängig von der Außenlänge in drei Kategorien unterteilt: klein (bis 4,30 m), kompakt (4,31 bis 4,60 m) und groß (über 4,60 m). Ebenfalls neu ist die Wahl der Preis-Leistungs-Stars, in der Sie aus allen Kombis, Vans und SUV jeweils einer Preisklasse Ihre Favoriten bestimmen. Die Leserwahl findet ausschließlich online statt. Mit etwas Glück gewinnen Sie ein attraktives Familienauto – als Preis winkt ein Kia EV3 im Wert von 36 280 Euro. Mitmachen lohnt sich also.

So wird gewählt Die Wahl der Familienautos des Jahres 2026 findet in insgesamt elf Kategorien statt. Zur Wahl stehen Vans, Kombis und SUV-Modelle mit mindestens 400 Litern Kofferraumvolumen (laut Hersteller). Anders als früher bilden Kombis, Vans sowie – aufgeteilt in kleine, kompakte und große – SUV nun jeweils eine eigene Kategorie, die sich lediglich auf zwei Preisklassen verteilt: bis 35.000 Euro Basis-Listenpreis sowie zwischen 35.000 und 60.000 Euro. Da bei den kleinen SUV der Basispreis bei keiner Baureihe über 35.000 Euro liegt, ergeben sich so neun Wahlkategorien.

Dazu kommen zwei Preis-Leistungs-Stars, die Sie jeweils aus allen Baureihen bis 35.000 sowie von 35.000 bis 60.000 Euro bestimmen. Die Einordnung in die Kategorien A bis J richtet sich nach dem Grundpreis der Baureihe (Datenstand: 8. März 2026). Die Stimmabgabe erfolgt ausschließlich online. Unabhängig von der Wahlentscheidung nehmen alle abgegebenen Online-Stimmen an der Verlosung des Preises teil. Teilnahmeschluss ist der 10. Juni 2026.

Familienauto des Jahres 2026: Hier geht es zum Fragebogen!

Teilnehmen können alle Leserinnen und Leser ab 18 Jahren. Ausgenommen sind Mitarbeitende der Verlagsgruppe Motor Presse Stuttgart und deren Angehörige. Jede Person kann an jeder Umfrage nur einmal teilnehmen. Eine Teilnahme per Liste ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg, eine Barauszahlung und Umtausch sind ausgeschlossen. Unter allen Teilnehmern an der diesjährigen Leserwahl zum Familienauto des Jahres und/oder am auto motor und sport Tech Award und/oder am Gewinnspiel 80 Jahre auto motor und sport verlosen wir als Hauptgewinn einen Kia EV3 Air in Frostblau im Wert von 36.280 Euro.