Durch energiebezogene Baumaßnahmen kann zum einen der Wert der Immobilie gesteigert und zum anderen CO₂ eingespart werden. "Zum Gelingen der Energiewende kann der Gebäudesektor einen erheblichen Anteil leisten. Wärmepumpen stellen dabei eine Schlüsseltechnologie sowohl im Neubau als auch bei der Heizungsmodernisierung in älteren Gebäuden dar", sagt Benjamin Jambor, in der Geschäftsführung von E.ON Energie Deutschland verantwortlich für Kundenlösungen. Wärmepumpen nutzen die Energie aus der Umgebungsluft, der Erde oder dem Grundwasser. Bis zu 75 Prozent der Energie für Heizung und Warmwasser lassen sich auf diese Weise gewinnen, die restliche Energie wird über Strom zur Verfügung gestellt. Wärmepumpen sind nicht auf fossile Energieträger wie Öl oder Gas angewiesen und emittieren keine Luftschadstoffe. Zudem lassen sie sich ideal mit einer Photovoltaikanlage kombinieren – denn diese kann einen Teil der Energie für den Betrieb der Wärmepumpe liefern, und zwar grün und lokal erzeugt. Neben der Wertsteigerung der Immobilie und der Möglichkeit Fördergelder zu beantragen, sind auch die Betriebskosten zu betrachten: Die wartungsarmen Geräte können besonders in der Kombination mit einer Solaranlage günstig betrieben werden, während fossile Brennstoffe in den nächsten Jahren zum Beispiel auch durch den steigenden CO₂-Preis belastet werden.