One Pedal Driving: Wie ein Pedal Elektroautos effizienter und sicherer macht

Mit nur einem Pedal fahren, bremsen und Energie zurückgewinnen – One Pedal Driving (OPD) verändert das Fahrgefühl in Elektroautos grundlegend. Die Technik verspricht weniger Stress im Stadtverkehr, geringeren Verschleiß und mehr Reichweite. Doch wie intuitiv funktioniert sie wirklich? Und was passiert in kritischen Situationen? Ein Blick auf Vorteile, Technik und Grenzen des neuen Fahrprinzips.