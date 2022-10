Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Pikes Peak wird zur Bestzeit-Teststrecke Nordschleife der Berge bietet zertifizierte Rekordzeiten

Für das jährlich am letzten Sonntag im Juni im US-Bundesstaat Colorado ausgetragene Bergrennen Pikes Peak International Hill Climb können die Fahrer kaum trainieren – nachts ist die Strecke gesperrt und tagsüber für den Touristen-Verkehr geöffnet. Ein paar Tage vor dem Rennen habe die Piloten einmalig die Chance auf eine Probefahrt. Deshalb ist es gerade für das Pikes-Peak-Rennen wichtig, dass die Rennfahrer den Kurs am Rechner auf möglichst genau digitalisierten Strecken ausprobieren können. Eine echte Testfahrt in freier Natur ersetzt das nicht. Und gleichzeitig möchte auch die Industrie die Strecke für Testfahrten nutzen. Das ist jetzt möglich.

Der Startpunkt des Pikes Peak Hill Climb liegt auf 2.862 Meter Höhe – die Zugspitze ist als Deutschlands höchster Berg nur 100 Meter höher. Beim Bergrennen geht es über 19,99 Kilometer und 156 Kurven bis auf den Gipfel in 4.302 Metern Höhe. Autos mit Verbrennungsmotor haben dort oben wegen des niedrigen Sauerstoffgehalts der Höhenluft nur noch zwei Drittel ihrer Leistung. Deshalb sind dort Elektroautos besonders im Vorteil, wie der französische Rennfahrer Romain Dumas 2018 in seinem VW I.D. R Pikes Peak eindrucksvoll bewiesen hat: Als erster Fahrer blieb er unter acht Minuten und sein Rekord von 7:57.148 Minuten hat bis heute Bestand.

Yokohama Die Strecke des Pikes Peak International Hill Climb ist 19,99 Kilometer lang - während des Bergrennens durfahren die Rennfahrer 156 Kurven.

Nordschleifen-Rekorde als Vorbild

Das Pikes-Peak-Rennen trägt die Broadmoor-Stiftung aus, hinter der der äußerst finanzstarke Broadmoor-Immobilienkonzern steht. Die Betreiber des Rennens nennen sich wie das Rennen selbst: Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC). Und jetzt bietet das PPIHC Herstellern die Möglichkeit, zertifizierte Streckenrekorde zu fahren. Damit könnte sich Pikes Peak zu einer Art Nordschleife der Berge entwickeln – schließlich sind die Nürburgring-Rekorde ein weltweiter Gradmesser für die dynamischen Qualitäten von Sportwagen und zudem ein wertvolles Marketing-Instrument für die Hersteller.

PPIHC-Vorstandsvorsitzender Fred Veitch betont, dass immer mehr Hersteller auf dem Pikes Peak zertifizierte Zeiten fahren und damit die Fähigkeiten ihrer Technologie beweisen wollen. Als erster hat Lamborghini die Chance genutzt: Mit einem getarnten Urus Performante raste der erfahrene italienische Bergrennfahrer Simone Faggioli in 10:32.064 Minuten bis zum Gipfel. Im September hat sich dann US-Rennfahrer David Donner mit dem "Triple Zero" Porsche 911 Turbo S eine zertifizierte Zeit geholt: Er blieb mit 9:53.541 Minuten unter der Zehnminuten-Marke. 000 (Triple Zero) ist ein US-amerikanisches Porsche-Magazin – Magazin-Mitgründer Pete Stout rührt jetzt mit der Zeit des Verlags-Porsche kräftig die Werbetrommel.

Wettkampf-Rekorde bleiben

Die zertifizierten Zeiten führt PPIHC in einer eigenen Kategorie – Fred Veitch weißt eindrücklich darauf hin, dass diese Zeiten nicht mit denen des Bergrenn-Wettkamps vergleichbar sind. Die Rekordzeiten aus dem Wettkampf haben also weiterhin Bestand und sind nicht durch Zertifikat-Zeiten angreifbar.

Die PPIHC hat vereinzelt Herstellern schon seit langem Tests auf der Rennstrecke ermöglicht. Reifenhersteller rasten mit ihren Produkten genauso in die Wolken wie Oldsmobile mit seinem Toronado, womit die Ingenieure die Vorteile eines Frontantriebs beweisen wollten. Damals war der größte Teil der Strecke nicht asphaltiert – erst seit 2012 ist die Asphaltdecke komplett. Und die sporadischen Tests gingen weiter: Als SUV aufkamen, fuhr US-Rennfahrer und Pikes-Peak-Champion Paul Dallenbach mit einem Range Rover Sport den Berg hoch. Mit seinem neuen Zertifizierungs-Programm gibt PPIHC jetzt den Herstellern permanent die Möglichkeit, sich regulär für Zeitfahrten anzumelden.

Fazit

Die Betreiber des seit 1916 ausgetragenen und inzwischen weltberühmten Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC) geben jetzt Herstellern und Privatteams die Möglichkeit, zertifizierte Streckenzeiten zu fahren. Mit solchen Pikes-Peak-Zeiten lässt sich prima werben – ähnlich wie mit Rekordzeiten von der Nordschleife des Nürburgrings. Lamborghini hat die Möglichkeit als Erster genutzt und ist in 10:32.064 Minuten mit einem Urus auf den Gipfel des Pikes Peak gerast. Die Zertifikat-Zeiten führt das PPIHC in einer gesonderten Kategorie, womit eine Verwässerung der legendären Wettkampf-Rekordzeiten nicht möglich ist.

Und warum gibt die hinter dem PPIHC stehende Broadmoor-Stiftung den Herstellern diese Möglichkeit? Sicher nicht wegen des Geldes – davon hat der hinter der Stiftung stehende Immobilienkonzern genug. Der Grund dürfte der gleiche sein, weshalb auch das Bergrennen stattfindet: Werbung für die Region.