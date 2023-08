Ein neues VW-Patent beschreibt ausführlich, wie für die Wolfsburger das Traumcockpit der Zukunft aussieht. Es besitzt keine Lichtschalter, Blinker- oder Wischerhebel mehr – stattdessen wandert die komplette Bedienung in den Lenkradkranz. Was die Einsparungen für die Produktion im Konzern auf die Spitze treibt, könnte für die einen ein Bedienungs-Albtraum werden – für die anderen vielleicht ein Gimmick-Paradies.

"Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeug mit einem Lenkrad, wobei das Kraftfahrzeug ein erstes in das Lenkrad integriertes Display zur variablen Darstellung von Informationen, einen ersten über dem ersten Display angeordneten Touchscreen zur Eingabe von Befehlen, ein zweites räumlich von dem ersten Display getrennt in das Lenkrad integriertes Display zur variablen Darstellung von Informationen und einen zweiten über dem zweiten Display angeordneten Touchscreen zur Eingabe von Befehlen umfasst."

Mehr Touchflächen und Screens

Offenbar will Volkswagen in Zukunft auf weitere haptische Hebel, Schalter und Tasten verzichten, um sie durch Touchflächen und Screens zu ersetzen. Das ist in der Produktion günstiger, weil weniger Material eingesetzt wird und ein universelles Multifunktionslenkrad in allen Baureihen eingesetzt werden kann. Traditionelle VW-Kunden dürfte dies nicht unbedingt erfreuen.