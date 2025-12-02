Warum Sie Ihr Auto nie zu voll tanken sollten: Teure EVAP-Schäden drohen

Die meisten von uns haben das schon durchgespielt: Die Zapfpistole an der Tankstelle schaltet ab, der Tank ist voll. Doch gerade wenn eine längere Fahrt ansteht oder der Sprit gerade besonders günstig ist, wird geschüttelt und getröpfelt, um noch ein paar Liter mehr im Tankstutzen zu versenken. Wer das zur Tank-Gewohnheit macht, muss auf Dauer mit Reparaturkosten rechnen, die im Extremfall jenseits der 1.000-Euro-Marke liegen können.

Das EVAP-System Der Grund dafür ist ein komplexes System moderner Autos, um das Austreten von Benzindämpfen zu verhindern. EVAP heißt der Fachbegriff für dieses System, das steht für "Evaporative Emission Control System", übersetzt Verdunstungs-Emissions-Kontrollsystem. Ein sperriger Begriff für eine Technik, die Teil moderner Umweltnormen ist, um die Emissionen von Pkw zu reduzieren – denn die entstehen nicht nur durch den Motor, sondern eben auch durch verdunstenden Kraftstoff. Verpflichtend wurden EVAP-Systeme in der EU mit der Euro-6d-TEMP-EVAP-Norm ab 2019.

Das EVAP-System lässt sich recht einfach erklären (siehe Grafik unten). Bei modernen Pkw schließt der Tankdeckel luftdicht ab, die Entlüftung der entstehenden Benzingase geschieht deshalb über eine separate Abluftleitung. Diese mündet in einen Aktivkohlefilter, der die Gase zunächst speichert. Wenn der Motor läuft und die Betriebsbedingungen passend sind, öffnet ein Spülventil. Der im Aktivkohlebehälter gespeicherte Dampf wird in den Ansaugtrakt geleitet und im Motor verbrannt. Bei modernen Motoren, bei denen im Ansaugtrakt kaum noch Unterdruck für einen solchen Spülvorgang herrscht, kommen dafür eigene Pumpen zum Einsatz, mit denen die Benzindämpfe in die Ansaugung verfrachtet werden.

MS Motorservice GmbH Diagramm des EVAP-Systems in modernen Pkw.

Das System ist dementsprechend ausdrücklich für Gase ausgelegt, nicht für Flüssigkeiten. Wird der Tank über den vorgesehenen Füllstand hinaus befüllt, kann Kraftstoff in die Entlüftungsleitung und damit in den Aktivkohlebehälter gelangen. Dort kann der flüssige Kraftstoff die Aktivkohle sättigen, beschädigen oder auswaschen.

Defekter EVAP-Filter wird teuer Das Ende vom Lied: Eine nicht mehr korrekt arbeitende Abführung der Benzingase und ein defekter Aktivkohle-Filter, entsprechende Fehlermeldungen im Fahrzeug, meist verbunden mit unrundem Motorlauf. Und die Garantie darauf, bei der nächsten Hauptuntersuchung durchzufallen. Das Problem dabei ist, dass der Filter sich nicht mehr regeneriert oder von selbst "entleert", er muss bei einem solchen Fehler gegen ein Neuteil ausgetauscht werden. Je nach Arbeitsaufwand für Fehlerdiagnose und Filtertausch kann das zwischen mehreren hundert und im Extremfall über tausend Euro kosten.

Wenn voll, dann voll Deshalb sollte man es besser vermeiden, nach dem Abschalten der Zapfpistole noch literweise Sprit nachzufüllen, erst recht im Sommer. Denn das aus dem kalten Erdtank der Tankstelle herausgepumpte Benzin (die EVAP-Problematik betrifft keine Autos mit Dieselmotor) dehnt sich im Autotank aus und kann dadurch erst recht in die Entlüftungsleitung in Richtung Filter gelangen.