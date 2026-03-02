Ford Kuga gebraucht kaufen: Welche Antriebsvarianten meiden?

Die EcoBoost-Motoren des Ford Kuga, insbesondere der 1,5- und 2,0-Liter-Varianten, haben in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Ein häufiges Problem ist der Riss in den Zylinderwänden, der zu einem plötzlichen Kühlwasserverlust führen kann. Dies ist oft ein Anzeichen für einen irreparablen Motorschaden. Besonders betroffen sind Modelle bis Baujahr 2017, bei denen auch das Verteilergetriebe der Allradversionen anfällig für Risse ist.

Wartungsaufwand und Kosten Die Reparaturkosten für die genannten Probleme können schnell in die Tausende gehen. Ein Wechsel des Verteilergetriebes oder die Reparatur eines EcoBoost-Motors ist nicht nur teuer, sondern auch zeitaufwendig. Käufer sollten daher genau prüfen, ob bei einem Gebrauchtwagen bereits entsprechende Reparaturen durchgeführt wurden.

Alternativen und Empfehlungen Für Käufer, die auf der Suche nach einem zuverlässigen Gebrauchtwagen sind, bieten sich die Dieselvarianten des Kuga an. Diese gelten als robuster und weniger anfällig für die genannten Probleme. Besonders die handgeschalteten Modelle mit Frontantrieb haben sich als langlebig erwiesen.

Augen auf beim Gebrauchtwagenkauf Der Ford Kuga ist ein vielseitiges und beliebtes SUV, doch nicht alle Varianten sind uneingeschränkt empfehlenswert. Käufer sollten sich vor dem Kauf gut informieren und auf mögliche Schwachstellen achten. Eine gründliche Inspektion und ein Blick in die Fahrzeughistorie können helfen, teure Überraschungen zu vermeiden.